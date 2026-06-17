2026-06-17 12:27:31
Φωτογραφία για Από την Καραβάτου στην Κουτσελίνη: Νέα μεταγραφή στο STAR για τη νέα σεζόν



 Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς ο σχεδιασμός του STAR για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, με το κανάλι να προχωρά στη στελέχωση της νέας πρωινής εκπομπής που αναμένεται να αναλάβει η Ζήνα Κουτσελίνη.

Η παρουσιάστρια, η οποία σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες θα μετακινηθεί από τη μεσημεριανή στην πρωινή ζώνη, ετοιμάζει μια infotainment πρόταση, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές και δοκιμαστικά για τα πρόσωπα που θα τη συνοδεύσουν στο νέο εγχείρημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο Νίκος Γεωργιάδης μέσα από τη Huffington Post, ένα από τα πρόσωπα που έχουν δεχθεί πρόταση και έχουν απαντήσει θετικά είναι ο Χρήστος Μοίρας. Ο γνωστός σεφ, που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από το MasterChef, αναμένεται -εκτός απροόπτου- να βρεθεί στο πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα μετακίνηση, καθώς ο Χρήστος Μοίρας τη φετινή τηλεοπτική χρονιά συμμετείχε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» της Κατερίνας Καραβάτου, ενώ στο παρελθόν είχε περάσει και από το Breakfast@Star. Εφόσον οι σχεδιασμοί ολοκληρωθούν χωρίς αλλαγές, ο σεφ θα αφήσει το πλευρό της Καραβάτου για να ενταχθεί στη νέα πρωινή ομάδα της Κουτσελίνη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αναλάβει καθημερινή μαγειρική στήλη στη νέα εκπομπή, αποτελώντας μία από τις πρώτες προσθήκες που φαίνεται να «κλειδώνουν» για το project του STAR, το οποίο προετοιμάζεται ήδη για τη μάχη της πρωινής ζώνης της επόμενης σεζόν.



Πηγή: tvnea.com
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