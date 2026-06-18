2026-06-18 12:30:52

Την πρόθεσή του να διεκδικήσει στο μέλλον θέση ευρωβουλευτή εξέφρασε ο Gio Kay, δηλώνοντας πως έχει μεγάλη επιρροή και απήχηση στον κόσμο.



Ο πρώην παίκτης του Survivor έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, που προβλήθηκε την Πέμπτη 18 Ιουνίου μιλώντας για τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια.



Παράλληλα, εξήγησε ότι εξακολουθεί να θέλει να γίνει ευρωβουλευτής, λέγοντας: «Όλα τέλεια, οι εταιρείες τρέχουν, το ριάλιτι σκάει σε δύο εβδομάδες και μετά ευρωβουλευτής να το θυμάστε αυτό. Δεν πάω πίσω τώρα, δεν μπορώ να πάω πίσω, έχω μαζέψει τον κόσμο και πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Έχω πολύ κοινό, πολλή επιρροή, αυτοί τα βλέπουν αυτά. Όλοι καταλαβαίνουν στο τέλος της ημέρας, ποιοι είναι ποιοι».



Πηγή: tvnea.com



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