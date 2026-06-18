2026-06-18 12:30:52
Φωτογραφία για Από το STAR στο MEGA ετοιμάζουν νέα μεγάλη σειρά...
 Μετά την επιτυχημένη πορεία των «Μαύρων Πινάκων» στο STAR, η Σοφία Καζαντζιάν και ο Μάριος Ιορδάνου φαίνεται πως ανοίγουν νέο επαγγελματικό κεφάλαιο, αυτή τη φορά μέσα από τη συχνότητα του MEGA.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το περιοδικό MyTV, οι δύο δημιουργοί βρίσκονται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις και αναπτύσσουν μια νέα δραματική σειρά για το πρόγραμμα του σταθμού. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρότζεκτ, το οποίο σχεδιάζεται εδώ και αρκετούς μήνες, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για παραγωγή με προοπτική πολυετούς παρουσίας στο τηλεοπτικό τοπίο.

Μέχρι στιγμής, οι λεπτομέρειες γύρω από την πλοκή, το καστ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό. Ωστόσο, στόχος του MEGA είναι να επενδύσει σε μια σειρά υψηλών προδιαγραφών, η οποία θα αποτελέσει ένα από τα βασικά «χαρτιά» του προγράμματός του την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Η Σοφία Καζαντζιάν και ο Μάριος Ιορδάνου έχουν ξεχωρίσει για τη δημιουργία ιστοριών με έντονη δραματουργία, ανατροπές και πολυδιάστατους χαρακτήρες, στοιχεία που αναμένεται να συναντήσει το κοινό και στη νέα τους δουλειά.

Αν και προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερα στοιχεία, το νέο αυτό εγχείρημα έχει ήδη αρχίσει να απασχολεί έντονα τους ανθρώπους της τηλεοπτικής αγοράς, καθώς θεωρείται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες παραγωγές που ετοιμάζονται για λογαριασμό του MEGA.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Θεραπευτικές Κατηγορίες ΦΥΚ Πλατφόρμας ΕΟΠΥΥ - Ενδείξεις, Αντενδείξεις, Ανεπιθύμητες ενέργειες, Αλληλεπιδράσεις
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Θεραπευτικές Κατηγορίες ΦΥΚ Πλατφόρμας ΕΟΠΥΥ - Ενδείξεις, Αντενδείξεις, Ανεπιθύμητες ενέργειες, Αλληλεπιδράσεις
Gio Kay: Θα γίνω ευρωβουλευτής να το θυμάστε αυτό, έχω μαζέψει τον κόσμο, έχω πολλή επιρροή
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Gio Kay: Θα γίνω ευρωβουλευτής να το θυμάστε αυτό, έχω μαζέψει τον κόσμο, έχω πολλή επιρροή
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτή είναι η νέα σειρά που έρχεται στο ΜΑΚ TV
Αυτή είναι η νέα σειρά που έρχεται στο ΜΑΚ TV
«Κρίνο και Αγκάθι»: Αναστασία Παντούση και Γιώργος Γεροντιδάκης πρωταγωνιστές στην σειρά του ΑΝΤ1
«Κρίνο και Αγκάθι»: Αναστασία Παντούση και Γιώργος Γεροντιδάκης πρωταγωνιστές στην σειρά του ΑΝΤ1
Από την Καραβάτου στην Κουτσελίνη: Νέα μεταγραφή στο STAR για τη νέα σεζόν
Από την Καραβάτου στην Κουτσελίνη: Νέα μεταγραφή στο STAR για τη νέα σεζόν
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» ξέφυγε από τον ανταγωνισμό – Δεύτερο το «Happy Day»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» ξέφυγε από τον ανταγωνισμό – Δεύτερο το «Happy Day»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» μπροστά – Δεύτερο το «Happy Day»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» μπροστά – Δεύτερο το «Happy Day»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το τρένο επιστρέφει σε μια μεγάλη πολωνική πόλη μετά από 33 χρόνια.
Το τρένο επιστρέφει σε μια μεγάλη πολωνική πόλη μετά από 33 χρόνια.
Ο Αθανάσιος Ζαμάνης προσωρινός διοικητής του ΕΟΠΥΥ
Ο Αθανάσιος Ζαμάνης προσωρινός διοικητής του ΕΟΠΥΥ
Το μετρό του Τόκιο επεκτείνεται πέρα ​​από τους σιδηροδρόμους μέσω υποδομών έξυπνων πόλεων, αστικής ανάπτυξης και παγκόσμιας επιχειρησιακής εμπειρίας.
Το μετρό του Τόκιο επεκτείνεται πέρα ​​από τους σιδηροδρόμους μέσω υποδομών έξυπνων πόλεων, αστικής ανάπτυξης και παγκόσμιας επιχειρησιακής εμπειρίας.
Ο ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΣΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Ο ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΣΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Τα απευθείας δρομολόγια τρένων από Βουκουρέστι προς Κωνσταντινούπολη, Σόφια και Βάρνα με διάρκεια μέχρι τον Οκτώβριο.
Τα απευθείας δρομολόγια τρένων από Βουκουρέστι προς Κωνσταντινούπολη, Σόφια και Βάρνα με διάρκεια μέχρι τον Οκτώβριο.