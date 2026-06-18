2026-06-18 12:30:52

Μετά την επιτυχημένη πορεία των «Μαύρων Πινάκων» στο STAR, η Σοφία Καζαντζιάν και ο Μάριος Ιορδάνου φαίνεται πως ανοίγουν νέο επαγγελματικό κεφάλαιο, αυτή τη φορά μέσα από τη συχνότητα του MEGA.



Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το περιοδικό MyTV, οι δύο δημιουργοί βρίσκονται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις και αναπτύσσουν μια νέα δραματική σειρά για το πρόγραμμα του σταθμού. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρότζεκτ, το οποίο σχεδιάζεται εδώ και αρκετούς μήνες, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για παραγωγή με προοπτική πολυετούς παρουσίας στο τηλεοπτικό τοπίο.



Μέχρι στιγμής, οι λεπτομέρειες γύρω από την πλοκή, το καστ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό. Ωστόσο, στόχος του MEGA είναι να επενδύσει σε μια σειρά υψηλών προδιαγραφών, η οποία θα αποτελέσει ένα από τα βασικά «χαρτιά» του προγράμματός του την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.



Η Σοφία Καζαντζιάν και ο Μάριος Ιορδάνου έχουν ξεχωρίσει για τη δημιουργία ιστοριών με έντονη δραματουργία, ανατροπές και πολυδιάστατους χαρακτήρες, στοιχεία που αναμένεται να συναντήσει το κοινό και στη νέα τους δουλειά.



Αν και προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερα στοιχεία, το νέο αυτό εγχείρημα έχει ήδη αρχίσει να απασχολεί έντονα τους ανθρώπους της τηλεοπτικής αγοράς, καθώς θεωρείται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες παραγωγές που ετοιμάζονται για λογαριασμό του MEGA.



Πηγή: tvnea.com



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