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Φωτογραφία για Θεραπευτικές Κατηγορίες ΦΥΚ Πλατφόρμας ΕΟΠΥΥ - Ενδείξεις, Αντενδείξεις, Ανεπιθύμητες ενέργειες, Αλληλεπιδράσεις



Αθήνα, 18 Ιουνίου 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αριθμ. Πρωτ. 2821

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Θεραπευτικές Κατηγορίες Φαρμάκων Υψηλού Κόστους της Πλατφόρμας ΕΟΠΥΥ - Ενδείξεις, Αντενδείξεις, Ανεπιθύμητες ενέργειες, Αλληλεπιδράσεις»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,



Σας παραθέτουμε συγκεντρωτικά αρχεία με τα φαρμακευτικά σκευάσματα που ανήκουν στις θεραπευτικές κατηγορίες των ΦΥΚ, τα οποία δίνονται από τα ιδιωτικά φαρμακεία κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του ασθενούς στην Πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ (έχουν αποσταλεί και στα προγράμματα φαρμακείων για την σήμανσή τους):

Αντινεοπλασματικά Φάρμακα – Φάρμακα για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Anti TNF βιολογικοί παράγοντες Αντιιικά φάρμακα για τη θεραπεία της Ηπατίτιδας Β και D- Φάρμακα για τη θεραπεία του άσθματος

Επίσης, επισυνάπτουμε αρχεία με την αναλυτική περιγραφή των φαρμακευτικών σκευασμάτων κάθε θεραπευτικής κατηγορίας, όπως τα επεξεργάστηκε σε πίνακες η Επιστημονική Ομάδα του Π.Φ.Σ. (Μορφή, Δοσολογία, Ενδείξεις, Αντενδείξεις, Προειδοποιήσεις/Προφυλάξεις, Ανεπιθύμητες ενέργειες, Αλληλεπιδράσεις).

Περιγραφή αντινεοπλασματικών φαρμάκων (πλατφόρμας ΦΥΚ) Περιγραφή φαρμάκων σκλήρυνσης κατά πλάκας (πλατφόρμας ΦΥΚ) Περιγραφή Anti TNF παράγοντες (πλατφόρμας ΦΥΚ) Περιγραφή αντιιικών φαρμακιών για τη θεραπεία της Ηπατίτιδας Β και D, και φαρμάκων για τη θεραπεία του άσθματος (πλατφόρμας ΦΥΚ)

Τέλος, σας παραθέτουμε το link του εκπαιδευτικού σεμιναρίου Π.Φ.Σ. - ΙΔΕΕΑΦ «Η διάθεση των ΦΥΚ μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων: Ο ρόλος του φαρμακοποιού στην ασφαλή και οργανωμένη πρόσβαση των ασθενών» από το site του ΙΔΕΕΑΦ:

https://share.google/NM6CzTNIF6ZepE6NH

και το αντίστοιχο link από την πλατφόρμα Youtube:

https://youtu.be/_WcIAJHQXOc?is=nyq838DwoY9FTf-S

Με Εκτίμηση,

Ο πρόεδρος Απόστολος Βαλτάς

Ο γραμματέας Εμμανουήλ Κατσαράκης


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