2026-06-18 12:15:54
Φωτογραφία για Το τρένο επιστρέφει σε μια μεγάλη πολωνική πόλη μετά από 33 χρόνια.
Μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες απουσίας, το τρένο επιστρέφει στην πολωνική πόλη Λόμζα, η οποία βρίσκεται ξανά στον σιδηροδρομικό χάρτη της χώρας.Από τις 14 Ιουνίου 2026, με την έναρξη ισχύος του θερινού προγράμματος , τα επιβατικά τρένα θα εξυπηρετούν και πάλι την πόλη στη βορειοανατολική Πολωνία, σηματοδοτώντας ένα από τα σημαντικότερα έργα επανασύνδεσης των σιδηροδρομικών γραμμών που sidirodromikanea
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Θεραπευτικές Κατηγορίες ΦΥΚ Πλατφόρμας ΕΟΠΥΥ - Ενδείξεις, Αντενδείξεις, Ανεπιθύμητες ενέργειες, Αλληλεπιδράσεις
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Θεραπευτικές Κατηγορίες ΦΥΚ Πλατφόρμας ΕΟΠΥΥ - Ενδείξεις, Αντενδείξεις, Ανεπιθύμητες ενέργειες, Αλληλεπιδράσεις
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