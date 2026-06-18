2026-06-18 12:15:54
Μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες απουσίας, το τρένο επιστρέφει στην πολωνική πόλη Λόμζα, η οποία βρίσκεται ξανά στον σιδηροδρομικό χάρτη της χώρας.Από τις 14 Ιουνίου 2026, με την έναρξη ισχύος του θερινού προγράμματος , τα επιβατικά τρένα θα εξυπηρετούν και πάλι την πόλη στη βορειοανατολική Πολωνία, σηματοδοτώντας ένα από τα σημαντικότερα έργα επανασύνδεσης των σιδηροδρομικών γραμμών που sidirodromikanea
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