Το fttp.gr συγκεντρώνει σε μία ιστοσελίδα χάρτες κάλυψης δικτύων οπτικών ινών για παρόχους όπως ΟΤΕ (Cosmote), United Fiber (Nova), Fibergrid (ΔΕΗ), Inalan και άλλους στην Ελλάδα.Το gov.gr διαθέτει επίσης τον χάρτη Ευρυζωνικότητας, όπου ο χρήστης μπορεί να δει κάλυψη τηλεπικοινωνιακών δικτύων, όπως οπτικών ινών, χαλκού και κινητής τηλεφωνίας.Και οι δύο επιλογές βοηθούν τον χρήστη να ελέγξει τη διαθεσιμότητα στην περιοχή του, με το gov.gr να βασίζεται σε διεύθυνση ή Ταχυδρομικό Κωδικό και το fttp.gr να οργανώνει συγκεντρωτικά τους διαθέσιμους παρόχους.

Το fttp.gr αποτελεί μια προσπάθεια οπτικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων κάλυψης δικτύων οπτικών ινών μέχρι το σπίτι από τους παρόχους στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια προσπάθεια να συγκεντρώσει σε μια ιστοσελίδα διάφορους παρόχους που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Διαθέσιμοι Πάροχοι του fttp.gr

Μέσω της αρχικής σελίδας fttp.gr είναι διαθέσιμοι χάρτες για τους εξής παρόχους:

ΟΤΕ (Cosmote)ΟΤΕ UltraFast (UFBB)United Fiber (Nova)Fibergrid (ΔΕΗ)InalanHCNFiber2AllNetfiberH πρόταση του gov.gr

Το είδαμε στο adslgr.com και πιστεύουμε ότι αξίζει μια αναφορά. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι μπορείς να δεις τη διαθεσιμότητα και την κάλυψη δικτύου στην περιοχή σου και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του gov.gr.

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στον χάρτη Eυρυζωνικότητας, για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη τηλεπικοινωνιακών δικτύων (οπτικών ινών, χαλκού και κινητής τηλεφωνίας), ανά την επικράτεια.

Θα χρειαστεί να καταχωρίσετε την διεύθυνση που σας ενδιαφέρει ή μόνο τον Ταχυδρομικό Kωδικό που αντιστοιχεί στην περιοχή ενδιαφέροντος σας.

Κάντε κλικ πάνω στα σημεία για να δείτε τις διαθέσιμες πληροφορίες για κάθε κτίριο. Κάποια κτίρια μπορεί να διαθέτουν περισσότερα του ενός σημεία, στην περίπτωση που διαθέτουν υποδομές από περισσότερους του ενός τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Τα στοιχεία που απεικονίζονται στον χάρτη υποβάλλονται από τους παρόχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.