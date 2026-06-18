2026-06-18 10:18:24

Αποχωρεί η Θεανώ Καρποδίνη και προκηρύσσεται η θέση. Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.



Με απόφαση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θητείας της διοικήτριας του ΕΟΠΥΥ κ. Θεανώς Καρποδίνη, της οποίας ο διορισμός λήγει την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, προσωρινός διοικητής του ΕΟΠΥΥ αναλαμβάνει ο κ. Αθανάσιος Ζαμάνης, νυν αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.



Η διαδικασία προκήρυξης της θέσης θα προχωρήσει μέσω ΑΣΕΠ βάσει του σχετικού νόμου.



Σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει τα ακόλουθα:



Ευχαριστώ θερμά την έως σήμερα Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ κ. Θεανώ Καρποδίνη για την εξαιρετική μας συνεργασία και όσα πολλά έδωσε στον Οργανισμό. Μετά από 7 χρόνια ευδοκίμως έκλεισε έναν κύκλο με την κανονική λήξη της θητείας της.



Ορίζω προσωρινό Διοικητή τον έως σήμερα αντιπρόεδρο του Οργανισμού κ. Αθανάσιο Ζαμάνη, στον οποίο εύχομαι καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και προκηρύσσουμε την θέση για την οριστική της πλήρωση, βάσει της σχετικής Νομοθεσίας μέσω ΑΣΕΠ.



Πηγή : iatronet

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