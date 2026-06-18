Το μετρό του Τόκιο επεκτείνεται πέρα από τους σιδηροδρόμους μέσω υποδομών έξυπνων πόλεων, αστικής ανάπτυξης και παγκόσμιας επιχειρησιακής εμπειρίας.
2026-06-18 08:52:24
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ TOKYO METRO AKIHIRO KOSAKAΚαθώς οι μεγαλουπόλεις αντιμετωπίζουν συμφόρηση, βιωσιμότητα και δημογραφική αλλαγή, η Tokyo Metro Co., Ltd. αξιοποιεί την αποδοτικότητα των σιδηροδρόμων, την ανάπτυξη με γνώμονα τις συγκοινωνίες και την επιχειρησιακή εμπειρογνωμοσύνη για να ενισχύσει το μοντέλο έξυπνης πόλης του Τόκιο, επιδιώκοντας παράλληλα μακροπρόθεσμη διεθνή επέκταση.ΣυνέντευξηΣήμερα θα sidirodromikanea
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