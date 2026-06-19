Η είδηση αυτή αφορά τη μετάβαση της Google στο νέο πρότυπο επεκτάσεων, το Manifest V3 (MV3), η οποία ολοκληρώνεται. Η κίνηση αυτή αλλάζει ριζικά τον τρόπο που λειτουργούν τα πρόσθετα στον Chrome, επηρεάζοντας άμεσα και καταλυτικά τους ad blockers.

Δεν πρόκειται για μια ολοκληρωτική «απαγόρευση» των ad blockers, αλλά για έναν δραστικό περιορισμό της αποτελεσματικότητάς τους λόγω αρχιτεκτονικών αλλαγών.

Τι αλλάζει και γιατί «πονάει» τους Ad Blockers;

Μέχρι τώρα (στο παλιό πρότυπο Manifest V2), οι ad blockers χρησιμοποιούσαν το API webRequest. Αυτό επέτρεπε στο πρόσθετο (π.χ. uBlock Origin) να «διαβάζει» και να μπλοκάρει τη ροή δεδομένων πριν φορτώσει η σελίδα, φιλτράροντας αποτελεσματικά διαφημίσεις και trackers σε πραγματικό χρόνο.

Με το Manifest V3:

Το φιλτράρισμα περνάει στον ίδιο τον Chrome: Τα ad blockers δεν μπορούν πλέον να ελέγχουν ελεύθερα την κυκλοφορία. Αντίθετα, πρέπει να δίνουν μια έτοιμη, στατική λίστα κανόνων στον Chrome, και ο browser αποφασίζει τι θα μπλοκάρει.

Όριο στους κανόνες: Η Google θέτει αυστηρά όρια στον αριθμό των κανόνων (rules) που μπορεί να έχει ένα πρόσθετο. Αυτό σημαίνει ότι οι ad blockers δεν μπορούν να φορτώσουν ταυτόχρονα όλες τις μεγάλες λίστες προστασίας που χρησιμοποιούσαν μέχρι σήμερα.

Τέλος στις άμεσες ενημερώσεις: Οι ad blockers δεν μπορούν να ανανεώνουν τις λίστες τους αυτόματα στο παρασκήνιο για να αντιμετωπίσουν νέες διαφημίσεις (π.χ. στο YouTube). Κάθε αλλαγή πρέπει να περνάει από έγκριση μέσω του Chrome Web Store.

Το μεγάλο θύμα: Το δημοφιλές uBlock Origin (η πλήρης έκδοση) σταματά να λειτουργεί οριστικά στον Chrome, καθώς ο δημιουργός του δήλωσε ότι η εφαρμογή δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά υπό τους περιορισμούς του MV3.

Ποιοι ad blockers συνεχίζουν να λειτουργούν;

Οι developers έχουν ήδη προσαρμοστεί δημιουργώντας εκδόσεις συμβατές με το Manifest V3, οι οποίες όμως είναι αναγκαστικά πιο «ελαφριές» και με λιγότερες δυνατότητες παραμετροποίησης. Μερικές επιλογές είναι:

uBlock Origin Lite: Μια πιο περιορισμένη έκδοση του uBlock, φτιαγμένη για το MV3.

AdGuard AdBlocker MV3

Ghostery

Ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις;

Αν η κατάσταση στον Chrome με τις διαφημίσεις γίνει ανυπόφορη, οι χρήστες στρέφονται ήδη σε άλλες λύσεις:

Αλλαγή Browser σε Firefox: Ο Firefox συνεχίζει να υποστηρίζει πλήρως το Manifest V2 (παράλληλα με το V3), πράγμα που σημαίνει ότι ad blockers όπως το κλασικό uBlock Origin λειτουργούν εκεί χωρίς κανέναν περιορισμό.

Χρήση εναλλακτικών Chromium browsers: Browsers όπως ο Brave ή ο Vivaldi βασίζονται μεν στον κώδικα του Chrome (Chromium), αλλά διαθέτουν ενσωματωμένους ad blockers σε επίπεδο κώδικα, οπότε δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές των extensions της Google.

Ad-blocking σε επίπεδο DNS: Λύσεις όπως το NextDNS ή το AdGuard DNS (μέσα από τις ρυθμίσεις δικτύου του λειτουργικού ή του browser) κόβουν τις διαφημίσεις πριν καν φτάσουν στο πρόγραμμα περιήγησης.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.