2026-07-03 13:15:36

Ύστερα από σχεδόν τέσσερα χρόνια καθημερινής παρουσίας στην πρωινή ζώνη του Star, η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου αποχαιρέτησαν οριστικά το τηλεοπτικό κοινό μέσα από το τελευταίο Breakfast@Star της σεζόν.



Σε κλίμα έντονης συγκίνησης, το αγαπημένο τηλεοπτικό δίδυμο έριξε αυλαία στην εκπομπή, ευχαριστώντας τους τηλεθεατές για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια.



«Ένα ταξίδι 4 χρόνων ολοκληρώνεται. Αυτή είναι η στιγμή που τα φώτα του Breakfast θα ανάψουν για τελευταία φορά και όταν σβήσουν αυτό θα είναι οριστικό», είπε αρχικά ο Ετεοκλής Παύλου και στη συνέχεια ευχαρίστησε την Ελένη Χατζίδου για τη συνεργασία τους.



Η Ελένη Χατζίδου είπε: «Χωρίς εσένα δίπλα, χωρίς το στήριγμά μου δεν θα μπορούσε τίποτα να είναι το ίδιο. Μου δίνεις ασφάλεια σε όλα, στη δουλειά, στο σπίτι! Εύχομαι οι άνθρωποι που δουλεύουν εδώ να έχουν δουλειά, να κάνουν το επόμενό τους βήμα και να είναι ακόμα καλύτερο. Να μην μείνει κανείς εκτός. Εύχομαι καλύτερες μέρες για την τηλεόραση».



Κλείνοντας, η Ελένη Χατζίδου συγκινημένη είπε στον Ετεοκλή Παύλου: «Σε λατρεύω, σε αγαπώ, θα γεράσουμε μαζί! Λέγαμε ότι θα γεράσουμε στο Breakfast, πολλά δεν γίνονται όπως τα περιμένουμε. Αλλά ότι εμείς θα γεράσουμε μαζί, ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, αυτό θα το κάνουμε».



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ