Επιστολή Π.Φ.Σ. για την παράνομη χρήση του πράσινου σταυρού από τα HONDOS CENTER body { font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, sans-serif; line-height: 1.75; color: #222; background: #f8f9fa; margin: 0; padding: 30px 15px; } .post-container { max-width: 820px; margin: 0 auto; background: white; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.06); border-radius: 8px; overflow: hidden; } .featured-image { width: 100%; } .featured-image img { width: 100%; height: auto; display: block; } .post-content { padding: 35px 45px 50px; } h1 { font-size: 1.65rem; line-height: 1.35; margin: 0 0 25px 0; color: #1a1a1a; font-weight: 700; } .meta { color: #666; font-size: 0.95rem; margin-bottom: 30px; padding-bottom: 20px; border-bottom: 1px solid #eee; } p { margin-bottom: 18px; text-align: justify; } blockquote { background: #f8f9fa; border-left: 5px solid #2e7d32; margin: 25px 0; padding: 18px 22px; color: #333; } .signatures { margin-top: 45px; display: flex; gap: 50px; flex-wrap: wrap; } .signature { flex: 1; min-width: 240px; } .signature .title { font-weight: 600; color: #1a1a1a; margin-bottom: 5px; } .signature .name { font-size: 1.1rem; font-weight: 600; border-top: 1.5px solid #333; padding-top: 6px; display: inline-block; min-width: 200px; } .source { margin-top: 50px; padding-top: 20px; border-top: 1px solid #eee; font-size: 0.9rem; color: #555; }Επιστολή Π.Φ.Σ. προς Φαρμακευτικούς Συλλόγους για την παράνομη χρήση του πράσινου σταυρού από τα HONDOS CENTER18 Ιουνίου 2026 • Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

Έχει διαπιστωθεί ότι σε καταστήματα «HONDOS CENTER» που είτε εκμεταλλεύεται η εταιρεία, είτε συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα υπό το brand «HONDOS CENTER», και δη στο τμήμα που τίτλοφορείται «Hondos Center DERMOCENTER», δίπλα στις επιγραφές «Hondos Center DERMOCENTER» υφίσταται ένας πράσινος σταυρός ο οποίος παραπέμπει άμεσα σε φαρμακείο.

Ως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 258 του Ν. 4512/2018 (Α΄ 5) ορίζεται ότι:

1. Η καθ' οιοδήποτε τρόπο χρήση και εμπορική εκμετάλλευση α) της λέξεως «φαρμακείο» (αυτούσια ή των παραγώγων της) σε οποιαδήποτε γλώσσα, και β) του σταυρού πρασίνου χρώματος, σε οποιαδήποτε μορφή, επιτρέπειται αποκλειστικά και μόνο στα νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία.

2. Οι παραβάτες της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.

Δυνάμει της ανωτέρω διατάξεως απαγορεύεται ρητώς η χρήση και εμπορική εκμετάλλευση α) της λέξεως «φαρμακείο» και β) του σταυρού πρασίνου χρώματος, από οποιαδήποτε επιχείρηση, πλην των νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων.

Ο Π.Φ.Σ. έχει ήδη αποστείλει εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία προς την ανώνυμη εταιρεία «HONDOS (ΧΟΝΤΟΣ) CENTER (ΣΕΝΤΕΡ) Α.Ε.», με την οποία απαιτεί την άμεση αφαίρεση του πράσινου σταυρού από το σύνολο των καταστημάτων που εκμεταλλεύεται η εταιρεία ή συνεργάζεται υπό το brand «HONDOS CENTER».

Ομοίως, οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Χανίων και Κοζάνης θα αποστείλουν εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία το αμέσως επόμενο διάστημα.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της χώρας, στην περίπτωση που λειτουργεί στην περιοχή τους επιχείρηση που εκμεταλλεύεται το brand «HONDOS CENTER», να ελέγξουν άμεσα αν λαμβάνει χώρα παράνομη χρήση του πράσινου σταυρού και να προβούν στις δέουσες ενέργειες σε συνεργασία με τον Νομικό Σύμβουλο του Π.Φ.Σ. Ηλία Δημητρέλλου.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση,

farmakopoioi

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣΠηγή: Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (Π.Φ.Σ.) – Αριθμ. Πρωτ. 2823 / 18.06.2026