2026-06-18 20:33:35
Φωτογραφία για Α. Τζιτζικώστας από τη Θεσσαλονίκη: «Η ΕΕ επενδύει σε έργα που θα ενισχύσουν τη συνδεσιμότητα της Ευρώπης με τα Δυτικά Βαλκάνια – Περνάμε από τα σχέδια στην πράξη».
«Οι μεταφορές παίζουν σημαντικό ρόλο, ώστε η Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης του 2003 να γίνει πραγματικότητα, καθώς η συνδεσιμότητα επιταχύνει τη σύγκλιση με την ΕΕ, φέρνει πιο κοντά τις οικονομίες, μειώνει τα εμπόδια στο εμπόριο και ενδυναμώνει την ανταγωνιστικότητα», τόνισε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, κατά την ομιλία του στη Σύνοδο Επενδύσεων για τις sidirodromikanea
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