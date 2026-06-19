2026-06-19 11:02:13

Σημαντικό σαμποτάζ διαταράσσει το σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας της ΙταλίαςΣε μια αρχική εξέλιξη, ο πολυσύχναστος σιδηροδρομικός διάδρομος υψηλής ταχύτητας της Ιταλίας που συνδέει τη Ρώμη και τη Νάπολη έπεσε θύμα μιας σημαντικής απόπειρας δολιοφθοράς που απειλεί την ασφάλεια των εθνικών υποδομών. Το περιστατικό αυτό υπογραμμίζει τα τρωτά σημεία σε κρίσιμα συστήματα μεταφορών και sidirodromikanea

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