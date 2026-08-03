2026-08-03 11:44:31

Δεκάδες πυροσβέστες μάχονται με τις φλόγες σε σιδηροτροχιές κοντά στο Γουόλθαμ Κρος, στο Χερτφορντσάιρ.Μια τεράστια πυρκαγιά κοντά σε σιδηροδρομική γραμμή ανέστειλε τις υπηρεσίες προς τον πιο πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό του Λονδίνου για ώρες την Κυριακή και άφησε τους οδηγούς περικυκλωμένους από καπνό στην M25.Δεκάδες πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες στις γραμμές κοντά στο Γουόλθαμ sidirodromikanea

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