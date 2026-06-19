Διαχρονική συνδυασμοί με χρήση μοντέρνων στοιχείων και υλικών δημιουργούν έναν καλαίσθητο χώρο σύγχρονης αισθητικής.

Η κυριαρχία του λευκού σε όλες τις μεγάλες επιφάνειες και του μαύρου σε πολλές λεπτομέρειες, σε συνδυασμό με το έντονο κίτρινο του καναπέ, δημιουργούν στον ενιαίο χώρο καθιστικού - τραπεζαρίας - κουζίνας ένα σύνολο ευχάριστο, ισορροπημένο και φωτεινό.



Ακόμη και στο υπνοδωμάτιο ο χώρος επίσης διατηρεί την ιδιαίτερη και ευχάριστη ατμόσφαιρα, με το σκούρο γκρι των τοίχων να εξισορροπείται από το λευκό δάπεδο, το μέγεθος αλλά και το ύψος του χώρου.

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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣbjurfors.seSHARE