2026-06-19 09:36:46
Φωτογραφία για Άσπρο μαύρο και σύγχρονη αισθητική σε 57τμ

Διαχρονική συνδυασμοί με χρήση μοντέρνων στοιχείων και υλικών δημιουργούν έναν  καλαίσθητο χώρο σύγχρονης αισθητικής. 

Η κυριαρχία του λευκού σε όλες τις μεγάλες επιφάνειες και του μαύρου σε πολλές λεπτομέρειες, σε συνδυασμό με το έντονο κίτρινο του καναπέ, δημιουργούν στον ενιαίο χώρο καθιστικού - τραπεζαρίας - κουζίνας ένα σύνολο ευχάριστο, ισορροπημένο και φωτεινό.

Ακόμη και στο υπνοδωμάτιο ο χώρος επίσης διατηρεί την ιδιαίτερη και ευχάριστη ατμόσφαιρα, με το σκούρο γκρι των τοίχων να εξισορροπείται από το λευκό δάπεδο, το μέγεθος αλλά και το ύψος του χώρου. 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

bjurfors.se

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