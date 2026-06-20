2026-06-20 07:01:55

Στις 19 Ιουνίου 2026, η Stadler και η ARST (Transporti Regionali della Sardegna) παρουσίασαν στο κέντρο θέσης σε λειτουργία στο Erlen το πρώτο στον κόσμο τρένο με υδρογόνο, σχεδιασμένο για γραμμές στενού εύρους. Τα νέα τρένα HMU κατηγορίας SRHe 113 θα τεθούν σε υπηρεσία επιβατών από το 2028 στις γραμμές που εκμεταλλεύεται η ARST, και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο Alghero - Mamuntanas, στο sidirodromikanea

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