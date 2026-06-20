Μια ολική έκλειψη Ηλίου αναμένεται να προσφέρει ένα εντυπωσιακό ουράνιο θέαμα στις 12 Αυγούστου 2026, με το φαινόμενο να είναι ορατό σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης.

Η στιγμή κατά την οποία η Σελήνη καλύπτει πλήρως τον Ήλιο, θα είναι ορατή από περιοχές όπως η Γροιλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας.

Σε άλλες χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, το φαινόμενο θα φανεί μερικώς.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στην Ελλάδα η έκλειψη θα είναι μερική και θα διαρκέσει λίγα λεπτά. Το φαινόμενο αναμένεται να είναι ορατό περίπου από τις 20:33 έως τις 20:37 ώρα Ελλάδας.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην παρατήρηση του φαινομένου. Η απευθείας παρατήρηση του Ήλιου χωρίς ειδικά πιστοποιημένα γυαλιά ή κατάλληλο ηλιακό φίλτρο μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στα μάτια. Τα κοινά γυαλιά ηλίου δεν προσφέρουν επαρκή προστασία.

Για την Ελλάδα, το φαινόμενο δεν θα έχει την εντυπωσιακή εικόνα της ολικής έκλειψης που θα παρατηρηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Ωστόσο, ακόμη και η μερική ορατότητα το καθιστά ένα σπάνιο αστρονομικό γεγονός που αξίζει την προσοχή του κοινού.

Πηγή: timeanddate, esa.int, science.nasa

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