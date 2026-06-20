όταν με ρώτησαν

botanologia

είπα φαντάζομαι να κάθομαι στην σκιά της, με ένα ρόφημα από το χρυσαφένιο νέκταρ των λουλουδιών και των φύλλων της!Μια ποιητική, μαγική ματιά σε ένα αγαπημένο μου δέντρο/βότανοΤο αγαπάω, τόσο το ίδιο για την μεγαλοπρέπειά του και το υπέροχο άρωμά του, όσο και τα φύλλα του και τα λουλούδια του, για τις τόσες μα τόσες ευεργετικές τους ιδιότητες και δράσεις!Γιατί αυτά, τα λουλούδια και τα φύλλα του, είναι που μας χαρίζουν αυτό το θεσπέσιο ρόφημα που λατρεύω!Το λατρεύω για το υπέροχο άρωμά του αλλά και για τις πολύτιμες δράσεις του!...και αναφέρω κάποιες...Για τα κρυολογήματα - μειώνει τον πυρετό,καταπραΰνει τον βήχα,ανακουφίζει από τον πονόλαιμο,ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.Για το νευρικό μας σύστημα - λειτουργεί ως φυσικό ηρεμιστικό,ανακουφίζει από το άγχος,ανακουφίζει από την νευρική ένταση και βελτιώνει τον ύπνο, καθώς μας προστατεύει από την αυπνία!.Για ην καρδιά μας - τα φλαβονοειδή υποστηρίζουν την αγγειακή υγεία.Για όλο μας τον οργανισμό - απομακρύνει τις τοξίνες και βελτιώνει τον μεταβολισμό.Για το πεπτικό μας - βοηθά στην αντιμετώπιση στομαχικών διαταραχών,μας προστατεύει από στο φούσκωμα και τις κράμπες του εντέρου.-. το χρησιμοποιώ σαν ρόφημα - το σερβίρω και με μέλι!-. το χρησιμοποιώ σε γαργάρες, για τον πονόλαιμο και τη φλεγμονή των ούλων!-. το χρησιμοποιώ σε ζεστές κομπρέσες για τον πόνο των αρθρώσεων.-. το χρησιμοποιώ για την ομορφιά μας, για να αναζωογονήσω το δέρμα μας και να ενδυναμώσω τα μαλλιά μας!Η ευωδιά της φιλύρας - ένα φλιτζάνι γαλήνης, παράδοσης και ευεξίας!Ποιο είναι;Το τίλιο, το αγαπημένο και μοσχομυριστό φλαμούρι.Τα άνθη και τα φύλλα της φλαμουριάς, της πανέμορφης Φιλύρας, που την ερωτεύτηκε ο θεός Κρόνος!Που τα φίδια δεν τολμούν ούτε στην σκιά της να πλησιάσουν (μας το έχει πει και Πλίνιος, εδώ και χιλιάδες χρόνια), αλλά οι μέλισσες την λατρεύουν την φιλύρα, γιατί το νέκταρ των λουλουδιών της είναι τόσο γλύκα, όσο γλύκα είναι και το μέλι τους!Το πανάρχαιο δέντρο, που η ηλικία κάποιων φτάνει και τα 2000 με 2500 χρόνια!Το πανάρχαιο δέντρο που φτάνει και τα 40 μέτρα ύψος!κείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia -botanologia.gr...σε επόμενο άρθρο μου, περισσότερες πληροφορίες για το αγαπημένο δέντρο!