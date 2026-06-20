2026-06-20 06:40:54
Φωτογραφία για Σαρωτικούς ελέγχους στους βουλγάρικους σιδηροδρόμους ανακοίνωσε ο νέος Υπουργός Μεταφορών.
Το Υπουργείο Μεταφορών ξεκινά ελέγχους στους Κρατικούς Σιδηροδρόμους Βουλγαρίας και την Εθνική Εταιρεία Σιδηροδρομικών Υποδομών  λόγω συσσωρευμένων οικονομικών, διαχειριστικών και υποδομικών προβλημάτων στον τομέα. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Γκεόργκι Πέεβ κατά την παρουσίαση της ομάδας διοίκησης του τμήματος και της έκθεσης για τις πρώτες 30 ημέρες της sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σοκ στη Βρετανία: Σύγκρουση δύο τρένων με έναν νεκρό και 89 τραυματίες.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σοκ στη Βρετανία: Σύγκρουση δύο τρένων με έναν νεκρό και 89 τραυματίες.
Παρουσιάστηκε το πρώτο τρένο υδρογόνου στενού εύρους στον κόσμο.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Παρουσιάστηκε το πρώτο τρένο υδρογόνου στενού εύρους στον κόσμο.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ - ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ: Στο επίκεντρο οι προτεραιότητες της ΕΕ για τα μεγάλα έργα υποδομών και μεταφορών, τον τουρισμό και ο κομβικός ρόλος της Βόρειας Ελλάδας
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ - ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ: Στο επίκεντρο οι προτεραιότητες της ΕΕ για τα μεγάλα έργα υποδομών και μεταφορών, τον τουρισμό και ο κομβικός ρόλος της Βόρειας Ελλάδας
Το μετρό του Τόκιο επεκτείνεται πέρα ​​από τους σιδηροδρόμους μέσω υποδομών έξυπνων πόλεων, αστικής ανάπτυξης και παγκόσμιας επιχειρησιακής εμπειρίας.
Το μετρό του Τόκιο επεκτείνεται πέρα ​​από τους σιδηροδρόμους μέσω υποδομών έξυπνων πόλεων, αστικής ανάπτυξης και παγκόσμιας επιχειρησιακής εμπειρίας.
Η βασική σήραγγα Gotthard: 10 χρόνια αντίκτυπου στους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους.
Η βασική σήραγγα Gotthard: 10 χρόνια αντίκτυπου στους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους.
Η 250ή επέτειος των ΗΠΑ γιορτάστηκε στους σιδηροδρόμους.
Η 250ή επέτειος των ΗΠΑ γιορτάστηκε στους σιδηροδρόμους.
Ούτε η Σιβηρία ούτε η Αλάσκα χρειάζονται σιδηρόδρομους για τη σήραγγα του Βερίγγειου Πορθμού.
Ούτε η Σιβηρία ούτε η Αλάσκα χρειάζονται σιδηρόδρομους για τη σήραγγα του Βερίγγειου Πορθμού.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
όταν με ρώτησαν - ντίνα θα ήθελες να μας πεις ένα από τα αγαπημένα σου ροφήματα;
όταν με ρώτησαν - ντίνα θα ήθελες να μας πεις ένα από τα αγαπημένα σου ροφήματα;
Ένας νεκρός σε σύγκρουση δύο τρένων βόρεια του Λονδίνου.
Ένας νεκρός σε σύγκρουση δύο τρένων βόρεια του Λονδίνου.
Πανικός στο μετρό της Κωνσταντινούπολης: Συρμός εκτροχιάστηκε στη Χαλκηδόνα – Τρεις τραυματίες.
Πανικός στο μετρό της Κωνσταντινούπολης: Συρμός εκτροχιάστηκε στη Χαλκηδόνα – Τρεις τραυματίες.
Βρετανία: Οι επιβάτες καλούνται να μην ταξιδέψουν μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Μπέντφορντ.
Βρετανία: Οι επιβάτες καλούνται να μην ταξιδέψουν μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Μπέντφορντ.
Δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέντφορντ, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς - ΒΙΝΤΕΟ.
Δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέντφορντ, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς - ΒΙΝΤΕΟ.