2026-06-20 06:40:54
Το Υπουργείο Μεταφορών ξεκινά ελέγχους στους Κρατικούς Σιδηροδρόμους Βουλγαρίας και την Εθνική Εταιρεία Σιδηροδρομικών Υποδομών λόγω συσσωρευμένων οικονομικών, διαχειριστικών και υποδομικών προβλημάτων στον τομέα. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Γκεόργκι Πέεβ κατά την παρουσίαση της ομάδας διοίκησης του τμήματος και της έκθεσης για τις πρώτες 30 ημέρες της sidirodromikanea
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