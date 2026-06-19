2026-06-19 22:31:34
Φωτογραφία για Πανικός στο μετρό της Κωνσταντινούπολης: Συρμός εκτροχιάστηκε στη Χαλκηδόνα – Τρεις τραυματίες.
Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν μέσω σήραγγας, ενώ τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείοΣοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όταν συρμός του Μετρό που εκτελούσε δρομολόγιο στη γραμμή M4 Χαλκηδόνα – Σαμπιχά Γκιοκτσέν εκτροχιάστηκε στην περιοχή Μποστάντζι.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα, μετά το περιστατικό κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρχές, ενώ στο σημείο sidirodromikanea
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