2026-06-21 12:53:22

Λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής που υλοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ), στο τμήμα Λειανοκλάδι – Λάρισα, θα υπάρξουν προσωρινές τροποποιήσεις στα δρομολόγια του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη από τις 22 έως και τις 24 Ιουνίου 2026, αναφέρει η Hellenic TrainΤα έργα εντάσσονται στο πρόγραμμα αποκατάστασης των υποδομών στη Θεσσαλία που sidirodromikanea

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