Αν ψάχνετε μια δωρεάν και διαφορετική βόλτα με τα παιδιά αυτή την εβδομάδα, περάστε από το ΚΠΙΣΝ!Η διαδραστική έκθεση «Thinking Like a Physicist» του Perimeter Institute άνοιξε σήμερα στο Stavros Niarchos Foundation Cultural Center και μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε τα μυστικά του φωτός, της βαρύτητας και του χρόνου μέσα από παιχνίδι, πειράματα και επιστημονική εξερεύνηση.Μια εξαιρετική ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να δουν πώς οι επιστήμονες μετατρέπουν την περιέργεια σε ανακάλυψη.Τι θα δουν οι επισκέπτες;Η έκθεση είναι σχεδιασμένη για να δείξει πώς σκέφτονται οι φυσικοί και πώς φτάνουν από μια απλή παρατήρηση σε μια μεγάλη ανακάλυψη. Μέσα από διαδραστικές εμπειρίες οι επισκέπτες εξερευνούν έννοιες όπως:το φως,τη βαρύτητα,το χρόνο,τη θεωρία της σχετικότητας,την επιστημονική μέθοδο και τη δύναμη της υπόθεσης.Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της διαδραστικης εκθεσης είναι ότι συνδέει δύσκολες επιστημονικές έννοιες με την καθημερινότητά μας: από το GPS που χρησιμοποιούμε στα κινητά μας μέχρι τον τρόπο που οι αστρονόμοι «βλέπουν» βαθύτερα στο Σύμπαν μέσω της βαρύτητας.Γιατί είναι ιδανική για παιδιά;Το Perimeter Institute είναι διεθνώς γνωστό όχι μόνο για την έρευνα στη θεωρητική φυσική αλλά και για τα εκπαιδευτικά του προγράμματα. Η έκθεση έχει σχεδιαστεί ώστε να προκαλεί την περιέργεια μικρών και μεγάλων και να μετατρέπει σύνθετες επιστημονικές ιδέες σε βιωματική εμπειρία.Πού βρίσκεται;Η έκθεση φιλοξενείται στο λόμπι της Εθνικής Βιβλιοθήκης, μέσα στο ΚΠΙΣΝΚΠΙΣΝ21–28 ΙουνίουΕλεύθερη είσοδος#SNFNostos #SNFCC #PerimeterInstitute #AthensWithKids #ScienceForAll #ΚΠΙΣΝ

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