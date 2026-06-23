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Φωτογραφία για Perimeter Η Α. Αρβανιτάκη στο NOSTOS ΚΠΙΣΝ





Ανώτερο μέλος ΔΕΠ, κάτοχος της έδρας Stavros Niarchos Foundation (SNF) Aristarchus στη Θεωρητική Φυσική στο Perimeter Institute for Theoretical Physics

Η Ασημίνα Αρβανιτάκη (PhD, Stanford University, 2008) κατέχει την έδρα Stavros Niarchos Foundation (SNF) Aristarchus στη Θεωρητική Φυσική στο Perimeter Institute, όπου είναι μέλος του διδακτικού προσωπικού από το 2014.

Είναι θεωρητική φυσικός, με ειδίκευση στη Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων. Το έργο της επικεντρώνεται στον σχεδιασμό καινοτόμων πειραμάτων που διερευνούν νέα φαινόμενα και νέες δυνάμεις της φύσης. Έχει δείξει, για παράδειγμα, πώς τα ατομικά ρολόγια —οι πιο ακριβείς συσκευές μέτρησης του χρόνου που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα για τον ορισμό του δευτερολέπτου και είναι υπεύθυνα για το GPS— μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση της σκοτεινής ύλης, της άγνωστης μάζας του Σύμπαντος που ευθύνεται για την ύπαρξη των γαλαξιών.


Έχει επίσης καταδείξει πώς οι μαύρες τρύπες, όπως αυτές που εντοπίστηκαν πρόσφατα στο πείραμα LIGO, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση της παρουσίας νέων σωματιδίων. Για το έργο της, της απονεμήθηκε το New Horizons in Physics Prize 2017 από το Breakthrough Prize Foundation. Πρόσφατα, έλαβε σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το Loeb Lectures in Physics 2023 του Harvard University και το μετάλλιο CAP-TRIUMF Vogt 2022 της Καναδικής Ένωσης Φυσικών.

Η ομιλια της Αρβανιτάκη ειναι την

Πέμπτη 25  Ιουνιου στο ΚΠΙΣΝ

12:00-13:00

Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ
tinanantsou.blogspot.gr
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