2026-06-22 06:33:42
Φωτογραφία για Υπενθύμιση: Χωρίς τρένα για 3 μέρες στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη λόγω έργων - Με λεωφορεία τα δρομολόγια.
 Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής που υλοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ), στο τμήμα Λειανοκλάδι – Λάρισα, θα υπάρξουν προσωρινές τροποποιήσεις στα δρομολόγια του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη από τις 22 έως και τις 24 Ιουνίου 2026.Τα έργα εντάσσονται στο πρόγραμμα αποκατάστασης των sidirodromikanea
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