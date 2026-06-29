Perimeter Institute for Theoretical Physics CanadaΟι καλοκαιρινές διακοπές πλησιάζουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάμε να μαθαίνουμε!

Eξι βιβλία γεμάτα επιστήμη που θα κρατήσουν τα παιδιά δημιουργικά, περίεργα και γεμάτα όρεξη για μάθηση όλο το καλοκαίρι. Μην ξεχάσετε να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμα στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας!

1. Quantum Physics for Babies (Κβαντική Φυσική για Μωρά), του Chris Ferrie

Δεν είναι ποτέ πολύ νωρίς για να γνωρίσει κανείς την κβαντική φυσική! Ο Καναδός φυσικός Chris Ferrie παρουσιάζει με απλό τρόπο τα άτομα, την έννοια της κβαντισμένης ενέργειας και άλλες βασικές ιδέες της κβαντομηχανικής μέσα από αυτό το μικρο βιβλίο για μικρά παιδιά. Και δεν θα εκπλαγουμε καθόλου αν η πρώτη λέξη του παιδιού σας είναι... η λεξη «ηλεκτρόνιο»!

2. Bella the Black Hole (Η Μπέλα, η Μαύρη Τρύπα), της Ghazal Geshnizjani

Εικονογράφηση: Nasim Abaeian

Η Ghazal Geshnizjani, μέλος του διδακτικού προσωπικού του Perimeter Institute, έγραψε αυτό το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο που αφηγείται το ταξίδι ενός άστρου μέχρι να μετατραπεί σε μαύρη τρύπα.

Σε συνέντευξή της το 2025 εξήγησε ότι θέλησε να μοιραστεί τα θαύματα της έρευνάς της με τον μικρό γιο της, ο οποίος είχε αναπτύξει έντονο ενδιαφέρον για την αστρονομία. Ωστόσο, η ίδια η διαδικασία της συγγραφής – η προσπάθεια να μετατρέψει πολύπλοκες επιστημονικές έννοιες σε ιδέες που συγκινούν τα παιδιά – αποδείχθηκε εξίσου ανταποδοτική.

Όπως δήλωσε:

«Στον ακαδημαϊκό χώρο μαθαίνεις καλύτερα όταν διδάσκεις κάτι σε κάποιον άλλο. Εκεί καταλαβαίνεις πραγματικά τη γνώση. Νιώθεις ότι κατάφερες να μεταδώσεις τη φλόγα σε κάποιον άλλο. Και αυτό είναι ένα υπέροχο συναίσθημα. Αυτή η διαδικασία είναι αυτό που αγαπώ περισσότερο.»

3. Why Don't Cars Run on Apple Juice? Real Science Questions from Real Kids (Γιατί τα Αυτοκίνητα Δεν Κινούνται με Χυμό Μήλου;), της Kira Vermond

Εικονογράφηση: Suharu Ogawa

Το παιδί σας βρίσκεται στη φάση των ατελείωτων «γιατί»; Αυτό το βιβλίο ικανοποιεί την αστείρευτη περιέργειά του απαντώντας σε ερωτήσεις όπως:

Γιατί πρέπει να κοιμόμαστε; Γιατί οι πλανήτες είναι στρογγυλοί; Γιατί πρέπει συνέχεια να πηγαίνουμε στην τουαλέτα;

Η συγγραφέας Kira Vermond και η εικονογράφος Suharu Ogawa, και οι δύο από τον Καναδά, απαντούν σε 50 πραγματικές ερωτήσεις παιδιών που επισκέφθηκαν το Ontario Science Centre. Με τη βοήθεια επιστημόνων του κέντρου και ακολουθώντας την επιστημονική μέθοδο, καμία απορία δεν μένει αναπάντητη.

4. The Way Things Work: Newly Revised Edition (Πώς Λειτουργούν τα Πράγματα – Νέα Αναθεωρημένη Έκδοση), του David Macaulay

Το 1988 ο David Macaulay κυκλοφόρησε την πρώτη έκδοση του εμβληματικού αυτού βιβλίου, ενός εικονογραφημένου οδηγού για τις βασικές δυνάμεις της φυσικής και τις απλές μηχανές, με πρωταγωνιστή ένα συμπαθέστατο μαμούθ.

Στην αναθεωρημένη έκδοση του 2016, το μαμούθ επιστρέφει για να εξηγήσει όχι μόνο τις βασικές αρχές αλλά και σύγχρονες τεχνολογίες, όπως το Wi-Fi και οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές (3D printers).

5. The Kids Book of the Night Sky (Το Βιβλίο των Παιδιών για τον Νυχτερινό Ουρανό), των Ann Love και Jane Drake

Εικονογράφηση: Heather Collins

Γραμμένο από δύο συγγραφείς και μία εικονογράφο με έδρα το Τορόντο, το βιβλίο αυτό είναι γεμάτο ιδέες για διασκεδαστικές καλοκαιρινές δραστηριότητες.

Περιλαμβάνει:

παιχνίδια, χάρτες του νυχτερινού ουρανού, οδηγούς παρατήρησης των αστεριών, δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.

Είτε παρατηρείτε τα αστέρια σε ένα εξοχικό είτε από το μπαλκόνι ενός διαμερίσματος στην πόλη, το βιβλίο προσφέρει ευχάριστους και εκπαιδευτικούς τρόπους να γνωρίσετε τον νυχτερινό ουρανό.

6. Alice and Bob's Quantum Adventure (Η Κβαντική Περιπέτεια της Άλις και του Μπομπ), των Marina Maciel Ansanelli και Yìlè Yīng

Εικονογράφηση: Nic Skelhorn

Το τελευταίο – αλλά σίγουρα όχι λιγότερο σημαντικό – βιβλίο είναι γραμμένο από δύο υποψήφιους διδάκτορες του Perimeter Institute, τη Marina Maciel Ansanelli και τον Yìlè Yīng.

Η ιστορία παρουσιάζει με παιχνιδιάρικο τρόπο το θεώρημα του Bell, ένα από τα σημαντικότερα θεμέλια της σύγχρονης κβαντικής φυσικής.

Σε συνέντευξή της το 2026, η Marina Maciel Ansanelli δήλωσε:

«Όταν ήμουν παιδί, με γοήτευαν τα βιβλία, οι τηλεοπτικές εκπομπές και τα μουσεία που παρουσίαζαν την επιστήμη με διασκεδαστικό τρόπο. Αυτές οι εμπειρίες με οδήγησαν στο να θέλω να γίνω επιστήμονας. Η επικοινωνία της επιστήμης με βοηθά και στη δική μου έρευνα, γιατί μου θυμίζει γιατί αγαπώ την επιστήμη και πόσο περίεργη ήταν η παιδική μου εκδοχή. Ήταν υπέροχο που μοιράστηκα αυτή την εμπειρία με τη συν-συγγραφέα μου, τη Yìlè, και είναι συναρπαστικό να σκέφτομαι ότι αυτό το βιβλίο μπορεί να εμπνεύσει την περιέργεια ενός ακόμη παιδιού.»

Η Yìlè Yīng πρόσθεσε:

«Το να δημιουργείς ένα βιβλίο μαζί με την καλύτερή σου φίλη και να μοιράζεστε την κοινή σας αγάπη για την επιστήμη με τα παιδιά είναι από τα πιο όμορφα πράγματα στον κόσμο.»

Το βιβλίο διατίθεται δωρεάν για λήψη από το ηλεκτρονικό κατάστημα Stellar Matter Shop του Perimeter Institute. Ευχόμαστε να το απολαύσετε και να ανακαλύψετε μαζί με τα παιδιά τα θαύματα της κβαντικής τηλεμεταφοράς!

Σχετικά με το Perimeter Institute

Το Perimeter Institute είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο στον κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στη θεωρητική φυσική.

Ιδρύθηκε το 1999 με στόχο να προωθήσει πρωτοποριακές ανακαλύψεις σχετικά με τη θεμελιώδη κατανόηση του Σύμπαντος – από τα μικρότερα στοιχειώδη σωματίδια έως ολόκληρο το σύμπαν.

Η έρευνα του Ινστιτούτου βασίζεται στην πεποίθηση ότι η θεμελιώδης επιστήμη διευρύνει την ανθρώπινη γνώση και αποτελεί κινητήρια δύναμη για την καινοτομία, καθώς η θεωρητική φυσική του σήμερα αποτελεί την τεχνολογία του αύριο.

Το Ινστιτούτο, που βρίσκεται στην περιοχή του Waterloo του Καναδά, λειτουργεί ως ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων του Οντάριο και του Καναδά. Υποστηρίζει την έρευνα αιχμής, εκπαιδεύει τη νέα γενιά επιστημόνων και προωθεί την επιστήμη μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις δημόσιας ενημέρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες:



Τμήμα Επικοινωνίας και Δημόσιας Συμμετοχής



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Πηγή: https://perimeterinstitute.ca/news/six-summer-science-books-kids?utm_content=381241782&utm_medium=social&utm_source=facebook&hss_channel=fbp-176638999624

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