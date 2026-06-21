2026-06-21 22:11:45
Φωτογραφία για Μόναχο: Νέες λεπτομέρειες για το ατύχημα με εμπορευματική αμαξοστοιχία.
Ένα σοβαρό ατύχημα ελιγμών σημειώθηκε στο Μόναχο-Μίλμπερτσοφεν το βράδυ του Σαββάτου. Δύο εμπορευματικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν μετωπικά, πολλά βαγόνια εκτροχιάστηκαν - και δύο από αυτά έπεσαν από μια σιδηροδρομική γέφυρα στον δρόμο από κάτω. Ένα άτομο σκοτώθηκε.Ο νεκρός ήταν ένας 46χρονος βοηθός ελιγμών. Τη στιγμή της σύγκρουσης, στεκόταν σωστά στο σκαλί του μπροστινού βαγονιού. Οι δύο sidirodromikanea
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