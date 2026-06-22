





Με ένα ιδιαίτερα ενισχυμένο καστ και αρκετά πρόσωπα που έχουν ήδη ξεχωρίσει από το «Grand Hotel», προχωρά η νέα δραματική παραγωγή του ΑΝΤ1 με τίτλο «Ντέρτι», η οποία ετοιμάζεται για την prime time της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν.

Σύμφωνα με την RealNews, στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται το πρωταγωνιστικό δίδυμο της Ευγενίας Ξυγκόρου και του Νικόλα Χαλκιαδάκη, ενώ στο πλευρό τους θα εμφανιστούν γνωστά ονόματα όπως η Κλέλια Ρένεση, ο Λεωνίδας Κακούρης, ο Τάσος Νούσιας και ο Φάνης Μουρατίδης, ενισχύοντας σημαντικά το δραματικό σύνολο της σειράς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι στο νέο project εντάσσονται και ηθοποιοί που το τηλεοπτικό κοινό γνώρισε μέσα από το «Grand Hotel», όπως ο Αλέξανδρος Βάρθης και ο Αλέξανδρος Σκουρλέτης, οι οποίοι παραμένουν ενεργοί στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης του καναλιού. Στο καστ προστίθενται επίσης η Ευαγγελία Συριοπούλου και η Θεοδώρα Σιάρκου, ολοκληρώνοντας ένα πολυπληθές ensemble.

Η νέα σειρά επιχειρεί να μεταφέρει το κοινό από την ατμόσφαιρα της Κηφισιάς της δεκαετίας του ’20 σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, με φόντο τα μπουζούκια των δεκαετιών ’80-’90, δίνοντας έμφαση στο δράμα, τις σχέσεις και τις ανατροπές.

Όπως αναφέρει σχετικό τηλεοπτικό ρεπορτάζ, το «Ντέρτι» αποτελεί μία από τις μεγάλες επενδύσεις του ΑΝΤ1 για την επόμενη σεζόν, με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω την prime time ζώνη του καναλιού.

Πηγή: tvnea.com