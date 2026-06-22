2026-06-22 13:44:33
Φωτογραφία για Ντέρτι στον ΑΝΤ1: Με δυνατές μεταγραφές και “άρωμα” Grand Hotel η νέα δραματική σειρά



 Με ένα ιδιαίτερα ενισχυμένο καστ και αρκετά πρόσωπα που έχουν ήδη ξεχωρίσει από το «Grand Hotel», προχωρά η νέα δραματική παραγωγή του ΑΝΤ1 με τίτλο «Ντέρτι», η οποία ετοιμάζεται για την prime time της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν.

Σύμφωνα με την RealNews, στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται το πρωταγωνιστικό δίδυμο της Ευγενίας Ξυγκόρου και του Νικόλα Χαλκιαδάκη, ενώ στο πλευρό τους θα εμφανιστούν γνωστά ονόματα όπως η Κλέλια Ρένεση, ο Λεωνίδας Κακούρης, ο Τάσος Νούσιας και ο Φάνης Μουρατίδης, ενισχύοντας σημαντικά το δραματικό σύνολο της σειράς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι στο νέο project εντάσσονται και ηθοποιοί που το τηλεοπτικό κοινό γνώρισε μέσα από το «Grand Hotel», όπως ο Αλέξανδρος Βάρθης και ο Αλέξανδρος Σκουρλέτης, οι οποίοι παραμένουν ενεργοί στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης του καναλιού. Στο καστ προστίθενται επίσης η Ευαγγελία Συριοπούλου και η Θεοδώρα Σιάρκου, ολοκληρώνοντας ένα πολυπληθές ensemble.

Η νέα σειρά επιχειρεί να μεταφέρει το κοινό από την ατμόσφαιρα της Κηφισιάς της δεκαετίας του ’20 σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, με φόντο τα μπουζούκια των δεκαετιών ’80-’90, δίνοντας έμφαση στο δράμα, τις σχέσεις και τις ανατροπές.

Όπως αναφέρει σχετικό τηλεοπτικό ρεπορτάζ, το «Ντέρτι» αποτελεί μία από τις μεγάλες επενδύσεις του ΑΝΤ1 για την επόμενη σεζόν, με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω την prime time ζώνη του καναλιού.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Γιώργος Λιάγκας: «Το Πρωινό διανύει την προτελευταία εβδομάδα της ζωής του»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γιώργος Λιάγκας: «Το Πρωινό διανύει την προτελευταία εβδομάδα της ζωής του»
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΟΝ Φ.Σ. ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΟΝ Φ.Σ. ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ALPHA: Η Ευγενία Σαμαρά δίνει ραντεβού με την… ευτυχία – Ποιοι ηθοποιοί έχουν ήδη συμφωνήσει για τη νέα σειρά
ALPHA: Η Ευγενία Σαμαρά δίνει ραντεβού με την… ευτυχία – Ποιοι ηθοποιοί έχουν ήδη συμφωνήσει για τη νέα σειρά
«Έτερος Εγώ»: Όλοι οι κύκλοι της επιτυχημένης σειράς στον ΑΝΤ1 από τις 6 Ιουλίου
«Έτερος Εγώ»: Όλοι οι κύκλοι της επιτυχημένης σειράς στον ΑΝΤ1 από τις 6 Ιουλίου
Το μεγάλο φινάλε του Grand Hotel έρχεται
Το μεγάλο φινάλε του Grand Hotel έρχεται
Νέα δεδομένα στον ΑΝΤ1: Ανοιχτά όλα τα σενάρια για το πρωινό του Σαββατοκύριακου...
Νέα δεδομένα στον ΑΝΤ1: Ανοιχτά όλα τα σενάρια για το πρωινό του Σαββατοκύριακου...
Από το STAR στο MEGA ετοιμάζουν νέα μεγάλη σειρά...
Από το STAR στο MEGA ετοιμάζουν νέα μεγάλη σειρά...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Στάθης Σχίζας για Soula Glamorous: «Δικαίωση θα αισθανθώ όταν φτάσω στο τέρμα»
Στάθης Σχίζας για Soula Glamorous: «Δικαίωση θα αισθανθώ όταν φτάσω στο τέρμα»
Η σιδηροδρομική οικογένεια θρηνεί τον Σον Μπέρτον – Φόρος τιμής στον μηχανοδηγό του Μπέντφορντ.
Η σιδηροδρομική οικογένεια θρηνεί τον Σον Μπέρτον – Φόρος τιμής στον μηχανοδηγό του Μπέντφορντ.
Φάρμακο: Καθυστερήσεις και εμπόδια στην πρόσβαση των ασθενών
Φάρμακο: Καθυστερήσεις και εμπόδια στην πρόσβαση των ασθενών
Ενημέρωση των συλλόγων από ΠΦΣ: Επιστολή προς Συριζα αναφορικά με την επερώτηση που κατέθεσαν Βουλευτές του για τα ΜΗΣΥΦΑ
Ενημέρωση των συλλόγων από ΠΦΣ: Επιστολή προς Συριζα αναφορικά με την επερώτηση που κατέθεσαν Βουλευτές του για τα ΜΗΣΥΦΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (21/6/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (21/6/2026)