Δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@star» και τον Γιώργο Βιολέντη παραχώρησε ο Στάθης Σχίζας. Ο γνωστός επιχειρηματίας μίλησε για το Survivor, αλλά και τη δικαστική του διαμάχη με την Soula Glamorous.«Το Survivor έληξε πάρα πολύ λυπηρά, είχε βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά να αναδειχθούμε, να κάνουμε πράγματα. Δεν του άξιζε αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη», είπε αρχικά ο Στάθης Σχίζας.Ο Στάθης Σχίζας πρόσθεσε στη συνέχεια: «Ήταν μία κακοτοπιά, μία ατυχία. Θα μπορούσε να συμβεί στον οποιονδήποτε παίκτη έχει βρεθεί εκεί κι εγώ έχω βρεθεί στο ίδιο σημείο, στην ίδια θάλασσα εκατοντάδες φορές. Κρίμα πάρα πολύ το παιδί. Δεν το συζητάμε, ότι πήρε το έπαθλο και όλα αυτά, προς τιμήν και της παραγωγής και των παικτών που το δέχτηκαν να το δώσει, αλλά δεν αλλάζει και κάτι».Για την κόρη του, ο Στάθης Σχίζας ανέφερε: «Είμαστε στην πιο δύσκολη ηλικία αυτή τη στιγμή. Είμαστε στη μετάβαση για Γυμνάσιο. Τώρα πλέον αρχίζει… κάνει μαγκιές! Εγώ επειδή είμαι και υπερπροστατευτικός μου κλωτσάνε πάρα πολύ, δεν μπορώ να το διαχειριστώ και πολύ καλά. Εγώ όταν θα έχω μία ωραία στιγμή με το παιδί μου θα την κρατήσω για μένα και το παιδί μου, δεν είναι ανάγκη να την ανεβάσω για να τη δουν όλοι οι υπόλοιποι και να γίνει κοινή στιγμή».Για τη δικαστική διαμάχη με την Soula Glamorous, ο Στάθης Σχίζας απάντησε: «Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι δικαίωση θα αισθανθώ όταν φτάσω στο τέρμα, γιατί στο τέρμα θα φτάσω. Και θέλω να δώσω και ένα μήνυμα, όχι στη συγκεκριμένη κυρία αλλά γενικά, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που κρύβονται πίσω από ένα πληκτρολόγιο, ότι ευελπιστώ και αυτός είναι ο σκοπός μου, μέσα από τη δική μου διαμάχη να εξιλεωθεί πολύς κόσμος.Να υπάρξει πλέον αποκατάσταση σε αυτό το πράγμα του ανώνυμου πληκτρολογίου και ανώνυμου bullying. Και βρισκόμαστε τώρα σε μία εποχή που το ψυχολογικό bullying για το βάρος, για τα ρούχα, για τα νύχια… ανθίζουν, έτσι; Και βλέπουμε αυτοκτονίες, μαυρίλες, καταθλίψεις… κι όλα αυτά κατά βάθος τα δημιουργούν αυτοί οι άρρωστοι άνθρωποι. Δεν πρέπει να τους αφήνουμε αυτούς τους ανθρώπους γιατί όσο τους αφήνουμε τόσο θα συνεχίζουνε. Οι εξηγήσεις αυτές θα ζητηθούν στο δικαστήριο κι αυτές όχι από εμένα. Απλά εγώ θα είμαι παρών».Πηγή: tvnea.com