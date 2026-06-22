Ένα απρόσμενο σχόλιο του Γιώργου Λιάγκα κατά τη διάρκεια του «Πρωινού» οδήγησε σε μια ενδιαφέρουσα στιχομυθία με τον Σταύρο Μπαλάσκα.Καθώς η κουβέντα περιστρεφόταν γύρω από το τέλος της τηλεοπτικής χρονιάς, ο παρουσιαστής έκανε μια αναφορά που τράβηξε την προσοχή του συνεργάτη του. Η αντίδραση του Σταύρου Μπαλάσκα ήταν άμεση, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν μερικές χαρακτηριστικές ατάκες στον αέρα της εκπομπής.«Το Πρωινό διανύει την προτελευταία εβδομάδα της ζωής του», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.Σταύρος Μπαλάσκας: «Τι είναι αυτό που λες τώρα; Της ζωής του; Δηλαδή, τέλειωσε το Πρωινό; Έτσι όπως το είπες, ανατρίχιασα…»Γιώργος Λιάγκας: «Σου έχω πει εγώ ότι θα κάνω και του χρόνου;»Σταύρος Μπαλάσκας: «Όχι!»Γιώργος Λιάγκας: «Άρα, πώς το βγάζεις εσύ; Εγώ δεν ξέρω αν θα κάνω και του χρόνου. Εσύ, έχεις κάποια πληροφόρηση που δεν έχω εγώ;»Σταύρος Μπαλάσκας: «Καμία!»Γιώργος Λιάγκας: «Άρα, πώς μιλάς εξ’ ονόματός μου; Είναι δυνατόν να είμαι εγώ εδώ, να μην έχω πει τίποτα εγώ για μένα και να βγαίνεις να το λες εσύ; Και θα λέει τώρα ο κόσμος ότι “για να το λέει ο Μπαλάσκας, πάει να πει ότι το ξέρει”.»Σταύρος Μπαλάσκας: «Εννοείται ότι δεν ξέρω τίποτα, από πού κι ως πού να ξέρω; Αλλά έτσι όπως το είπες, μου φάνηκε κάπως.»Γιώργος Λιάγκας: «Τελειώνει το Πρωινό την άλλη εβδομάδα;»Σταύρος Μπαλάσκας: «Της ζωής του, είπες!»Γιώργος Λιάγκας: «Της ζωής του, θα δούμε τώρα τι θα γίνει, έχει ο Θεός. Και για πάντα να τελειώσει, δεν έχασε η βενετιά βελόνι, θα υπάρχει άλλος.»Η συγκεκριμένη αποστροφή του Γιώργου Λιάγκα ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει συζήτηση στο πλατό, με τον παρουσιαστή πάντως να αποφεύγει να δώσει οποιαδήποτε ξεκάθαρη απάντηση σχετικά με τα σχέδιά του για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.Πηγή: tvnea.com