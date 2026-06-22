Αθήνα, 22 Ιουνίου 2026

Με την συμμετοχή πολλών φαρμακοποιών μελών του Φ.Σ. Τριχωνίδας πραγματοποιήθηκε στο στην αίθουσα Συνελεύσεων του Σ.Ε.ΦΑΡ. , το σεμινάριο με θέμα «Φορολογική λειτουργία φαρμακείου - Ορθές πρακτικές στην άσκηση δραστηριοτήτων - Φορολογικοί Έλεγχοι» και εισηγητής του ο φοροτεχνικός και συγγραφέας λογιστικών- φορολογικών βιβλίων κ. Γιώργος Κορομηλάς.

Θέμα σεμιναρίου«Φορολογική λειτουργία φαρμακείου - Ορθές πρακτικές στην άσκηση δραστηριοτήτων - Φορολογικοί Έλεγχοι»

Το σεμινάριο εντάσσεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματικά θέματα, που διοργανώνει ο Π.Φ.Σ. και το ΙΔΕΕΑΦ σε συνεργασία με τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους, καθώς ο φαρμακοποιός σήμερα οφείλει να κατανοεί το πλαίσιο λειτουργίας του φαρμακείου του, να εναρμονίζεται στα ισχύοντα οικονομικά πρότυπα, να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για να αναπτύσσεται χωρίς κινδύνους σε ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε η...

.... Πρόεδρος του Φ.Σ. Τριχωνίδας κυρία Βασιλική Κοντούλη και στη συνέχεια μίλησαν ο Πρόεδρος του Π.Φ.Σ. κ. Απόστολος Βαλτάς και ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Π.Φ.Σ. και Πρόεδρος του ΙΔΕΕΑΦ κ. Σεραφείμ Ζήκας οι οποίοι αναφέρθηκαν σε σημαντικά συνδικαλιστικά θέματα για την πορεία του κλάδου καθώς και στην προοπτική και το μέλλον του ελληνικού φαρμακείου

Επίσης παραβρέθηκαν οι εκλέκτορες του Π.Φ.Σ. κυρία Κωνσταντίνα Χολή και ο κ. Γεώργιος Σιάσος.

Θερμές ευχαριστίες στη διοίκηση του Συλλόγου καθώς και στους φαρμακοποιούς που παρακολούθησαν αυτό το χρήσιμο σεμινάριο.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να εστιάσει εκεί που ο σύγχρονος φαρμακοποιός, υπό το βάρος των πολλαπλών απαιτήσεων της επιστημονικής του εργασίας, κρίνεται απαραίτητο συνολικά να ενισχύσει τη γνώση του και συνεπώς να προστατευθεί.

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