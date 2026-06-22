2026-06-22 10:59:46
Φωτογραφία για Φάρμακο: Καθυστερήσεις και εμπόδια στην πρόσβαση των ασθενών
Η αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί με ανεπίσημες διαβεβαιώσεις. Πρόβλημα με την τελική υπογραφή των συμφωνητικών για διάθεση των σκευασμάτων.

Επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών όσον αφορά την τελική υπογραφή των συμφωνητικών για την είσοδο ενός σκευάσματος στην αγορά, ζητούν φαρμακοβιομηχανίες, καθώς, όπως τονίζουν, είναι ζήτημα δημόσιας υγείας.

Μολονότι από την Πέμπτη που μας πέρασε έχει σταλεί στις εταιρείες το 90% των συμφωνητικών, υπάρχουν περιπτώσεις φαρμακευτικών προϊόντων που ενώ αφορούν σοβαρές θεραπευτικές ανάγκες και κατηγορίες στις οποίες καταγράφονται ελλείψεις, είναι σε πολύμηνες αναμονές. Και αυτό παρά το ότι έχουν περάσει επιτυχώς το στάδιο της διαπραγμάτευσης και υπάρχει συμφωνία επί των βασικών όρων.

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