Αγαπητοί Πρόεδροι,

Σας κοινοποιούμε επιστολή η οποία απεστάλη προς τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την επερώτηση την οποία κατετέθηκε στη Βουλή από βουλευτές του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλούμε να εστιάσετε το ενδιαφέρον σας στο υπογραμμισμένο ερώτημα Νο6 της επερώτησης την οποία επισυνάπτουμε, προκειμένου να διαπιστώσετε την πρόθεση του κόμματος για διάθεση των ΜΗΣΥΦΑ από eshop, super market και άλλα κανάλια διανομής.

Παρακαλούμε όπως εκφράσετε την διαμαρτυρία σας στην απαράδεκτη και χωρίς προηγούμενο αυτή ενέργεια των βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, των οποίων τα ονόματα σας κοινοποιούμε.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

Όλη επιστολή του ΠΦΣ:

Προς : Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, κ. Σωκράτης Φάμελλος

Θέμα: «Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την επερώτηση την



οποία έχουν καταθέσει μέλη της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας για τα ΜΗΣΥΦΑ»

Με ιδιαίτερη έκπληξη πληροφορηθήκαμε την κοινοβουλευτική σας παρέμβαση προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με τις τιμές των ΜΗΣΥΦΑ και κυρίως τον προβληματισμό που εκφράζετε για το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα διατίθενται αποκλειστικά από τα φαρμακεία της χώρας.

Γεννάται εύλογα το ερώτημα: για ποιο λόγο δεν αναζητήσατε προηγουμένως την άποψη και την ενημέρωση της Διοίκησης του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, του θεσμικού εκπροσώπου των 10.700 ελληνικών φαρμακείων, προκειμένου να πληροφορηθείτε τι ακριβώς ισχύει για τα ΜΗΣΥΦΑ, τον τρόπο διάθεσής τους και τον ρόλο που επιτελεί ο φαρμακοποιός στη διασφάλιση της ορθής χρήσης τους;

Αντιθέτως, επιλέξατε να υιοθετήσετε επιχειρήματα και ισχυρισμούς που εδώ και εβδομάδες προβάλλονται από συγκεκριμένη ιστοσελίδα, η οποία έχει αναλάβει συστηματικά και εργολαβικά την απαξίωση και τη στοχοποίηση του αυτοαπασχολούμενου φαρμακοποιού, αναπαράγοντας αφηγήματα που εξυπηρετούν συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Συμφέροντα που δεν κρύβουν πλέον την επιδίωξή τους να μετατρέψουν το φάρμακο σε απλό εμπορικό προϊόν, να δημιουργήσουν αλυσίδες και δίκτυα ελέγχου της φαρμακευτικής αγοράς και τελικά να υποκαταστήσουν τον επιστημονικό ρόλο του φαρμακοποιού με λογικές και όρους εμπορικής εκμετάλλευσης.

Είναι τουλάχιστον αντιφατικό να εμφανίζεστε σήμερα ως υπερασπιστές της συγκράτησης των τιμών των ΜΗΣΥΦΑ, που αποτελεί για εμάς διαχρονική διεκδίκηση, όταν η απελευθέρωση της χονδρικής τιμής των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων πραγματοποιήθηκε επί δικής σας διακυβέρνησης. Είναι προφανές ότι με το ερώτημά σας αυτοαναιρείτε τις ίδιες τις πολιτικές επιλογές που εφαρμόσατε ως κυβέρνηση.

Το ακόμη πιο ανησυχητικό όμως είναι, ότι πίσω από τον δήθεν προβληματισμό για τις τιμές των ΜΗΣΥΦΑ, αναδεικνύεται μία ξεκάθαρη ιδεολογική τοποθέτηση και πολιτική επιλογή υπέρ της αποσύνδεσης του φαρμάκου από το φυσικό φαρμακείο και της εμπορευματοποίησης του φαρμάκου.

Οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι τα ΜΗΣΥΦΑ είναι φάρμακα και όχι κοινά καταναλωτικά προϊόντα τα οποία μπορούν να αντιμετωπίζονται ως προϊόντα ραφιού. Η ασφαλής διάθεσή τους προϋποθέτει την παρουσία, την ευθύνη και την επιστημονική καθοδήγηση του επιστήμονα φαρμακοποιού.

Αυτό το γνωρίζουν όλοι, οι κάτοικοι των απομακρυσμένων νησιών, των ακριτικών και ορεινών περιοχών και των γειτονιών των μεγάλων πόλεων, όπου ο φαρμακοποιός αποτελεί συχνά τον μοναδικό λειτουργό της υγείας και το ελληνικό φαρμακείο τη μοναδική άμεσα προσβάσιμη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Το ελληνικό φαρμακείο δεν είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο προς άλωση. Είναι ένας θεσμός κοινωνικής συνοχής και δημόσιας υγείας, που εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες πολίτες με συνέπεια, επιστημονική επάρκεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης, διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση στο φάρμακο και σε υπηρεσίες υγείας.

Εμείς, οι φαρμακοποιοί της χώρας, αντιλαμβανόμαστε πλέον πλήρως ποια ενοχλημένα συμφέροντα εξυπηρετούνται μέσα από τέτοιου είδους παρεμβάσεις και ποιοι επιδιώκουν να ανοίξουν την κερκόπορτα για την είσοδο επιχειρηματικών σχημάτων, που οραματίζονται τον έλεγχο της αγοράς του φαρμάκου.

Για εμάς το φάρμακο είναι πρωτίστως αγαθό υγείας και κοινωνικής προστασίας.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι ο κλάδος θα σταθεί απέναντι σε κάθε προσπάθεια αποδυνάμωσης του ελληνικού φαρμακείου και απέναντι σε κάθε πολιτική που επιχειρεί να μετατρέψει το φάρμακο από κοινωνικό αγαθό σε αντικείμενο εμπορικής κερδοσκοπίας.

Αν κάποιοι το αντιμετωπίζουν ως ακόμη ένα προϊόν προς εμπορική εκμετάλλευση, ας το πουν ευθέως στους Έλληνες πολίτες και ας αναλάβουν την πολιτική ευθύνη των επιλογών τους.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

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