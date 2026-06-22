Το επάγγελμα του φαρμακοποιού απαιτεί καθημερινή προσπάθεια, ευθύνη, γνώση και συνεχή παρουσία δίπλα στον πολίτη. Μέσα σε αυτή την απαιτητική καθημερινότητα, είναι σημαντικό να σκεφτούμε όχι μόνο το σήμερα του φαρμακείου μας, αλλά και το δικό μας αύριο. Γι’ αυτό δημιουργήθηκε το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, το ΤΕΑ ΠΦΣ, είναι ένας θεσμός συμπληρωματικής επαγγελματικής ασφάλισης για τους φαρμακοποιούς. Σκοπός του είναι να βοηθήσει κάθε μέλος να δημιουργήσει σταδιακά έναν προσωπικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό, πέρα από την κύρια σύνταξη.

Με απλά λόγια:

Δεν αντικαθιστά την κύρια σύνταξη. Τη συμπληρώνει.Δεν είναι μία ακόμη υποχρέωση. Είναι μία επιλογή για το μέλλον.Δεν είναι γενικό προϊόν για όλους. Είναι το Ταμείο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ του δικού μας κλάδου.Κάθε μέλος έχει τον δικό του ατομικό λογαριασμό. Οι εισφορές που καταβάλλει συνδέονται με τον ίδιο και χτίζουν σταδιακά ένα κεφάλαιο για τα επόμενα χρόνια της ζωής του.Το σημαντικότερο είναι ότι κάποιος μπορεί να ξεκινήσει με ποσό που ταιριάζει στις δυνατότητές του. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσει με μεγάλο ποσό. Χρειάζεται να ξεκινήσει έγκαιρα και με συνέπεια. Ένας θεσμός με εποπτεία, κανόνες και λογοδοσία

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει κάθε φαρμακοποιός είναι ότι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης δεν λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Από την 1η Ιανουαρίου 2025, η εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης...

.. ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό σημαίνει ότι το πλαίσιο λειτουργίας τους παρακολουθείται από έναν θεσμικό εποπτικό φορέα με εμπειρία στην εποπτεία ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών οργανισμών.

Για το μέλος, αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Σημαίνει ότι το Ταμείο λειτουργεί μέσα σε κανόνες. Σημαίνει ότι υπάρχουν διαδικασίες. Σημαίνει ότι υπάρχει έλεγχος. Φυσικά, κανένα επενδυτικό ή συνταξιοδοτικό σχήμα δεν μπορεί να υπόσχεται συγκεκριμένη απόδοση ή μηδενικό κίνδυνο. Όμως η ύπαρξη θεσμικής εποπτείας δημιουργεί ένα πολύ πιο οργανωμένο, ελεγχόμενο και διαφανές πλαίσιο λειτουργίας. Ποιος διαχειρίζεται τις εισφορές;

Ένα ακόμη βασικό πλεονέκτημα του ΤΕΑ ΠΦΣ είναι ότι οι εισφορές των μελών δεν επενδύονται τυχαία ούτε με προσωπικές αποφάσεις της στιγμής. Η διαχείριση γίνεται μέσα από οργανωμένο θεσμικό πλαίσιο, με επαγγελματική τεχνογνωσία, επενδυτική πολιτική, διαδικασίες ελέγχου και υποχρέωση λογοδοσίας. Αυτό έχει μεγάλη αξία. Όταν κάποιος επενδύει μόνος του, πρέπει να αποφασίζει συνεχώς τι θα κάνει: πότε θα αγοράσει, πότε θα πουλήσει, τι ρίσκο θα πάρει, πώς θα αντιδράσει όταν οι αγορές πέσουν, πώς θα παραμείνει πειθαρχημένος για πολλά χρόνια. Στο ΤΕΑ ΠΦΣ, η λογική είναι διαφορετική. Το Ταμείο λειτουργεί με μακροχρόνιο ορίζοντα, με επαγγελματική διαχείριση και με στόχο τη σταδιακή δημιουργία συμπληρωματικού κεφαλαίου για τα μέλη.

Με απλά λόγια: Δεν αφήνω το μέλλον μου στην τύχη. Το οργανώνω μέσα από έναν θεσμό του κλάδου μου, με εποπτεία, τεχνογνωσία και λογοδοσία.

Γιατί να γίνω μέλος;

1. Γιατί η κύρια σύνταξη από μόνη της μπορεί να μην αρκεί

Όλοι γνωρίζουμε ότι το εισόδημα μετά τη συνταξιοδότηση είναι ένα μεγάλο ερώτημα για κάθε επαγγελματία. Η κύρια σύνταξη είναι σημαντική, αλλά συχνά δεν αρκεί για να διατηρήσει κάποιος το επίπεδο ζωής που είχε κατά την επαγγελματική του δραστηριότητα. Το ΤΕΑ ΠΦΣ δίνει τη δυνατότητα στον φαρμακοποιό να δημιουργήσει ένα επιπλέον κεφάλαιο για το μέλλον του.

Με απλά λόγια: Δεν περιμένω μόνο από το κράτος. Χτίζω και κάτι δικό μου.







2. Γιατί τα χρήματα μπαίνουν σε προσωπικό ατομικό λογαριασμό

Η συμμετοχή στο Ταμείο δεν σημαίνει ότι οι εισφορές χάνονται μέσα σε ένα γενικό σύστημα. Για κάθε μέλος δημιουργείται ατομικός συνταξιοδοτικός λογαριασμός. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε φαρμακοποιός μπορεί να παρακολουθεί την πορεία του δικού του λογαριασμού.

Με απλά λόγια: Ξέρω ότι χτίζω κάτι προσωπικό, στο όνομά μου, για το δικό μου μέλλον.







3. Γιατί μπορώ να ξεκινήσω με ποσό που μπορώ να αντέξω

Ένα από τα συχνότερα εμπόδια είναι η σκέψη: "Δεν θέλω άλλη μία οικονομική επιβάρυνση". Η απάντηση είναι απλή: δεν χρειάζεται να ξεκινήσει κάποιος με μεγάλο ποσό. Η αξία βρίσκεται στη συνέπεια και στη διάρκεια. Ακόμη και μία μικρή μηνιαία εισφορά, όταν γίνεται συστηματικά, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πρώτο βήμα για το μέλλον.







4. Γιατί όσο νωρίτερα ξεκινήσω, τόσο καλύτερα οργανώνω το αύριο

Ο χρόνος είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στον συνταξιοδοτικό σχεδιασμό. Όσο νωρίτερα ξεκινά κάποιος, τόσο περισσότερα χρόνια έχει μπροστά του για να δημιουργήσει το δικό του συμπληρωματικό κεφάλαιο. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε "την κατάλληλη στιγμή". Η κατάλληλη στιγμή είναι συνήθως σήμερα.







5. Γιατί είναι το Ταμείο του δικού μας επαγγέλματος

Το ΤΕΑ ΠΦΣ δεν είναι ένα απρόσωπο προϊόν της αγοράς. Είναι ένας θεσμός που αφορά ειδικά τους φαρμακοποιούς. Αυτό έχει σημασία, γιατί δημιουργεί ένα πλαίσιο συλλογικότητας, επαγγελματικής ταυτότητας και εμπιστοσύνης. Ο κλάδος μας μπορεί να αποκτήσει ένα ισχυρό εργαλείο συμπληρωματικής ασφάλισης, αρκεί να το στηρίξουμε με τη συμμετοχή μας.

Συχνές αντιρρήσεις

1. "Έχω πολλές καταθέσεις, δεν ανησυχώ"

Είναι πολύ θετικό ένας επαγγελματίας να έχει καταθέσεις. Οι καταθέσεις προσφέρουν ασφάλεια, άμεση ρευστότητα και ψυχική ηρεμία. Όμως οι καταθέσεις δεν είναι πάντα ολοκληρωμένος συνταξιοδοτικός σχεδιασμός. Οι καταθέσεις είναι χρήσιμες για την καθημερινότητα, για απρόβλεπτα έξοδα, για το φαρμακείο, για την οικογένεια και για ανάγκες άμεσης ρευστότητας. Το ΤΕΑ ΠΦΣ εξυπηρετεί έναν διαφορετικό σκοπό: να δημιουργήσει σταδιακά ένα συμπληρωματικό κεφάλαιο για το μέλλον. Δεν χρειάζεται να επιλέξει κάποιος ανάμεσα στις καταθέσεις και στο Ταμείο. Μπορεί να έχει και τα δύο. Οι καταθέσεις είναι το "μαξιλάρι" για το σήμερα.Το ΤΕΑ ΠΦΣ είναι ο οργανωμένος λογαριασμός για το αύριο.

Επιπλέον, τα χρήματα που μένουν απλώς σε τραπεζικό λογαριασμό μπορεί με τα χρόνια να χάνουν μέρος της πραγματικής τους αξίας λόγω του πληθωρισμού. Αντίθετα, ένας επαγγελματικός συνταξιοδοτικός λογαριασμός έχει πιο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και συνδέεται με οργανωμένη διαχείριση. 'Αρα, ακόμη και αν κάποιος έχει σημαντικές καταθέσεις, η συμμετοχή στο ΤΕΑ ΠΦΣ μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά.

Το σωστό ερώτημα δεν είναι: "Έχω καταθέσεις ή να μπω στο Ταμείο;" Το σωστό ερώτημα είναι:"Έχω οργανώσει σωστά το οικονομικό μου μέλλον, με περισσότερους από έναν τρόπους;"







2. "Επενδύω μόνος μου τα χρήματά μου"

Είναι επίσης θετικό ένας φαρμακοποιός να επενδύει μόνος του, όταν έχει γνώση, πειθαρχία και σωστή ενημέρωση. Όμως η προσωπική επένδυση και η συμμετοχή στο ΤΕΑ ΠΦΣ δεν είναι αντίθετες επιλογές. Είναι δύο διαφορετικά εργαλεία. Όταν επενδύω μόνος μου, παίρνω μόνος μου όλες τις αποφάσεις. Πότε θα αγοράσω, πότε θα πουλήσω, πόσο ρίσκο θα πάρω, πώς θα αντιδράσω όταν οι αγορές πέσουν, πώς θα παραμείνω πειθαρχημένος για πολλά χρόνια. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο.

Το ΤΕΑ ΠΦΣ προσφέρει μία πιο οργανωμένη και θεσμική προσέγγιση. Δεν απαιτεί από το μέλος να παρακολουθεί καθημερινά τις αγορές ή να παίρνει συνεχώς επενδυτικές αποφάσεις. Η διαχείριση των εισφορών γίνεται από ανθρώπους και συνεργάτες με σχετική τεχνογνωσία, μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο, με έλεγχο, κανόνες και ευθύνη απέναντι στα μέλη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επενδυτικοί κίνδυνοι. Σημαίνει όμως ότι η επένδυση δεν γίνεται πρόχειρα, αποσπασματικά ή συναισθηματικά. Γίνεται με θεσμικό τρόπο, με μακροχρόνιο ορίζοντα και με υποχρέωση λογοδοσίας. Επίσης, η συμμετοχή στο Ταμείο βοηθά να ξεχωρίσουμε ένα μέρος των χρημάτων μας ειδικά για τον συνταξιοδοτικό μας στόχο.

Γιατί αυτό είναι σημαντικό; Επειδή όταν όλα τα χρήματα είναι μαζί —καταθέσεις, επενδύσεις, επαγγελματικά έξοδα, προσωπικά έξοδα— είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιηθούν για άλλες ανάγκες.

Ο ατομικός συνταξιοδοτικός λογαριασμός βοηθά να υπάρχει μία ξεκάθαρη λογική: "Αυτό το ποσό το βάζω στην άκρη για το μέλλον μου." 'Αρα, ακόμη και αν κάποιος επενδύει μόνος του, μπορεί να έχει λόγο να συμμετάσχει στο ΤΕΑ ΠΦΣ. Η προσωπική επένδυση μπορεί να συνεχιστεί. Το Ταμείο μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά. Ο στόχος είναι η μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια και η καλύτερη οργάνωση του μέλλοντος.

Και τι γίνεται με τη φορολογία;

Η συμμετοχή σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης μπορεί να συνοδεύεται από φορολογικά πλεονεκτήματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα προβλεπόμενα όρια.

Επειδή η φορολογική μεταχείριση εξαρτάται από την προσωπική κατάσταση κάθε μέλους, είναι σωστό κάθε φαρμακοποιός να συμβουλεύεται τον λογιστή ή τον φοροτεχνικό του.

Το βασικό όμως είναι ότι το ΤΕΑ ΠΦΣ δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως φορολογικό εργαλείο. Πρώτα και πάνω απ’ όλα είναι ένα εργαλείο μακροχρόνιας επαγγελματικής ασφάλισης.

Γιατί να το κάνω τώρα;

Γιατί ο συνταξιοδοτικός σχεδιασμός δεν γίνεται την τελευταία στιγμή. Γίνεται σταδιακά, με μικρά και σταθερά βήματα. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα το μέλλον. Μπορούμε όμως να το προετοιμάσουμε καλύτερα. Η εγγραφή στο ΤΕΑ ΠΦΣ είναι ένα τέτοιο βήμα. Είναι μία πράξη ευθύνης απέναντι στον εαυτό μας, στην οικογένειά μας και στο επαγγελματικό μας μέλλον.







Συμπερασματικά, αγαπητή/έ συνάδελφε, καθημερινά φροντίζεις τους ασθενείς σου, το φαρμακείο σου, την οικογένειά σου και την τοπική κοινωνία. Το ΤΕΑ ΠΦΣ σου δίνει τη δυνατότητα να φροντίσεις και τον μελλοντικό σου εαυτό.

Δεν χρειάζεται να ξεκινήσεις με μεγάλο ποσό. Δεν χρειάζεται να έχεις ειδικές επενδυτικές γνώσεις. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις όλο τον οικονομικό σου σχεδιασμό.Χρειάζεται μόνο να κάνεις ένα πρώτο, οργανωμένο βήμα.Το ΤΕΑ ΠΦΣ είναι το Ταμείο του κλάδου μας. Λειτουργεί μέσα σε θεσμικό πλαίσιο. Εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Βασίζεται σε επαγγελματική διαχείριση, διαφάνεια και λογοδοσία.Αξίζει να το γνωρίσεις. Αξίζει να σκεφτείς σοβαρά τη συμμετοχή σου.

Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα: teapfs.gr, pfs.iorp-benefits.com

Με εκτίμηση,

Σοφία Κλοκώνη, πρόεδρος ΤΕΑ ΠΦΣ & Φ.Σ. Κορινθίας

πηγή: Φαρμακευτικός Κόσμος

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