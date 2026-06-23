2026-06-23 11:07:44

Σύμφωνα με μια ανάρτηση που κοινοποίησε σήμερα ο Όμιλος Σιδηροδρόμων της Σαγκάης, η κατασκευή της μεγαλύτερης διαθαλάσσιας σιδηροδρομικής γέφυρας στον κόσμο – της Διαθαλάσσιας Σιδηροδρομικής Γέφυρας του Κόλπου Χανγκζού – έφτασε χθες σε ένα βασικό ορόσημο: ο κύριος πύργος Νο. 9 της Γέφυρας της Βόρειας διαύλου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, 0,9 χιλιόμετρα ανοιχτά της ακτής, στην πλευρά Τζιαξίνγκ sidirodromikanea

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