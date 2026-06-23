Σε ένα τηλεοπτικό περιβάλλον εμφανώς διαμορφωμένο υπέρ της κατ’ οίκον διανομής των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς, υπερασπίστηκε με ψυχραιμία, επιμονή και συγκεκριμένα επιχειρήματα το ελληνικό φαρμακείο και τον επιστημονικό ρόλο του φαρμακοποιού.

Η συζήτηση στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ξεκίνησε με ένα πλαίσιο το οποίο δύσκολα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ουδέτερο. Οι τίτλοι της εκπομπής παρουσίαζαν την κατ’ οίκον αποστολή των φαρμάκων ως «δημοφιλή μεταρρύθμιση» που κινδυνεύει από το «βέτο των φαρμακοποιών», ενώ στη συνέχεια προβαλλόταν ως δεδομένο ότι ενδεχόμενη διακοπή της θα προκαλούσε «μεγάλη ταλαιπωρία των ασθενών».

Με αυτόν τον τρόπο, οι φαρμακοποιοί ...

....εμφανίστηκαν εξαρχής περίπου ως εκείνοι που εμποδίζουν την εξυπηρέτηση των ασθενών, χωρίς να αναδεικνύεται επαρκώς το πραγματικό ζήτημα: εάν ένα φάρμακο, και μάλιστα ένα Φάρμακο Υψηλού Κόστους για σοβαρές παθήσεις, μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα απλό δέμα ταχυμεταφοράς.

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας διανομής, Στέλιος Λιναρδάκης, υπερασπίστηκε την κατ’ οίκον αποστολή, ενώ οι παρουσιαστές Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη επέμεναν σχεδόν αποκλειστικά στη «διευκόλυνση» που προσφέρει η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Ο τόνος των ερωτήσεων, οι συνεχείς παρεμβάσεις και κυρίως το συνολικό τηλεοπτικό πλαίσιο δημιουργούσαν την εντύπωση ότι ο πρόεδρος του ΠΦΣ είχε κληθεί όχι για να παρουσιάσει ισότιμα τη θέση των φαρμακοποιών, αλλά για να απολογηθεί επειδή ο κλάδος υπερασπίζεται τη φαρμακευτική νομοθεσία και την ασφαλή διάθεση των φαρμάκων.

Η ουσία της τοποθέτησης του Απόστολου Βαλτά ήταν ξεκάθαρη:Η Ελλάδα διαθέτει 10.700 φαρμακεία και σημεία διάθεσης, από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα μέχρι τα πιο απομακρυσμένα νησιά και τις παραμεθόριες περιοχές. Υπάρχει, επομένως, ένα πλήρες και οργανωμένο δίκτυο επιστημόνων υγείας που μπορεί να εξυπηρετήσει τον ασθενή με ασφάλεια, υπευθυνότητα και προσωπική φαρμακευτική φροντίδα.

Ο πρόεδρος του ΠΦΣ δεν αρνήθηκε την ανάγκη να σταματήσει η ταλαιπωρία των ασθενών. Αντίθετα, παρουσίασε την πραγματική και ασφαλέστερη λύση: τη διάθεση των ΦΥΚ από το φαρμακείο της γειτονιάς και από τον φαρμακοποιό που επιλέγει και εμπιστεύεται ο ίδιος ο ασθενής.

Η θέση αυτή δεν στρέφεται εναντίον των ασθενών. Στρέφεται υπέρ της προστασίας τους. Η παράδοση ενός φαρμάκου δεν ολοκληρώνεται απλώς με την παράδοση ενός κουτιού. Περιλαμβάνει την ενημέρωση για τη σωστή χρήση, την επισήμανση πιθανών προβλημάτων, τη συμμόρφωση στη θεραπεία και την άμεση επικοινωνία με έναν επιστήμονα υγείας.

Το «δια χειρός φαρμακοποιού» δεν είναι ένα συντεχνιακό σύνθημα. Είναι βασική αρχή ασφάλειας στη διάθεση του φαρμάκου και στην προστασία του ασθενούς.

Με την απευθείας αποστολή μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών παρακάμπτεται η άμεση επαφή του ασθενούς με τον φαρμακοποιό. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υποστηρίζοντας ότι καταστρατηγείται η αρχή «δια χειρός φαρμακοποιού», οι κανόνες ορθής διακίνησης και συνολικά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διάθεση των φαρμάκων.

Μέσα σε μια συζήτηση με εμφανώς επιθετικό και μονομερή προσανατολισμό, ο Απόστολος Βαλτάς δεν παρασύρθηκε σε προσωπικές αντιπαραθέσεις. Παρέμεινε σταθερός, μίλησε με επιχειρήματα και υπερασπίστηκε αποτελεσματικά τα 10.700 φαρμακεία της χώρας και, κυρίως, τον ασθενή που δικαιούται να λαμβάνει το φάρμακό του με την παρουσία και την επιστημονική ευθύνη φαρμακοποιού.

Το πραγματικό δίλημμα δεν είναι «κατ’ οίκον διανομή ή ταλαιπωρία».Η πραγματική επιλογή είναι ανάμεσα στην απρόσωπη παράδοση ενός δέματος και στη διάθεση του φαρμάκου από ένα πανελλαδικό δίκτυο 10.700 επιστημόνων υγείας.

Η άριστη γεωγραφική διασπορά των ελληνικών φαρμακείων αποτελεί ένα πολύτιμο κοινωνικό και υγειονομικό πλεονέκτημα για τη χώρα. Αυτό το δίκτυο πρέπει να αξιοποιείται και να ενισχύεται, όχι να παρακάμπτεται.

Το φάρμακο δεν είναι ένα απλό εμπορικό δέμα.



Παραδίδεται με γνώση, ευθύνη και δια χειρός φαρμακοποιού.

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