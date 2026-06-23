Τέμπη: Στο επίκεντρο η οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης – Σήμερα οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας.
2026-06-23 08:43:06
Με τα αιτήματα για οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης και αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.Τα δυο αιτήματα υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας.Στην τελευταία συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν και τα δύο αιτήματα για να ακολουθήσουν στη sidirodromikanea
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