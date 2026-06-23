2026-06-23 08:43:06

Με τα αιτήματα για οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης και αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.Τα δυο αιτήματα υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας.Στην τελευταία συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν και τα δύο αιτήματα για να ακολουθήσουν στη sidirodromikanea

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