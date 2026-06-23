Αθήνα, 23 Ιουνίου 2026

Παρουσίαση του CARE FOR CARERS – Δελτίο Τύπου Διημερίδας

Μια ιδιαίτερα σημαντική και πρωτότυπη πρωτοβουλία για τον φαρμακοποιούς ανέλαβε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Κοζάνης, με την υποστήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, διοργανώνοντας τη διήμερη εκδήλωση «CARE FOR CARERS».

Η διοργάνωση αποτέλεσε μια...

... ξεχωριστή εμπειρία αφιερωμένη στους ίδιους τους φαρμακοποιούς και γενικότερα στους επαγγελματίες υγείας, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας, της προσωπικής ευεξίας, της αυτοφροντίδας και της ισορροπίας ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή. Μέσα από τις εισηγήσεις καταξιωμένων ομιλητών, τα βιωματικά εργαστήρια και τις δράσεις προσωπικής ανάπτυξης, αναδείχθηκαν πρακτικοί τρόποι για τη διαχείριση των απαιτήσεων της καθημερινότητας και πρόληψης της επαγγελματικής εξουθένωσης των φαρμακοποιών.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, η Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κοζάνης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ., κ. Τερέζα Χαραμή, παρουσίασε το όραμα και το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να δοθεί έμφαση στη φροντίδα και την υποστήριξη των ίδιων των επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι καθημερινά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εξυπηρέτησης και της φροντίδας των ασθενών. Όπως ανέφερε, στόχος της διοργάνωσης ήταν να δημιουργηθεί ένας χώρος ουσιαστικής ενδυνάμωσης, αυτοφροντίδας και ανταλλαγής εμπειριών για τους ανθρώπους που έχουν αφιερώσει την επαγγελματική τους ζωή στην υποστήριξη και φροντίδα των συνανθρώπων τους. Χαιρετισμό απηύθυνε εκ μέρους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης η Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Άννα Σιδηροπούλου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Απόστολος Βαλτάς, μέσα από προσωπικές βιωματικές αναφορές, ανέδειξε τη σημασία της ανθρώπινης διάστασης του λειτουργήματος του φαρμακοποιού και της ανάγκης διατήρησης της ψυχικής ανθεκτικότητας και της ισορροπίας σε ένα περιβάλλον αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων.

Από το Προεδρείο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιπρόεδρος κ. Σεραφείμ Ζήκας και ο Γεν. Γραμματέας κ. Εμμανουήλ Κατσαράκης και ο Αναπλ. Γραμματέας, κ. Ευγενίδης Διονύσης.

Ακολουθεί το επίσημο Δελτίο Τύπου της διοργάνωσης (ΕΔΩ)











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