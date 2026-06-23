2026-06-23 10:52:55
Φωτογραφία για Παρουσίαση του CARE FOR CARERS – Δελτίο Τύπου Διημερίδας

 



Αθήνα,  23 Ιουνίου 2026

Παρουσίαση του CARE FOR CARERS – Δελτίο Τύπου Διημερίδας

Μια ιδιαίτερα σημαντική και πρωτότυπη πρωτοβουλία για τον φαρμακοποιούς ανέλαβε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Κοζάνης, με την υποστήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, διοργανώνοντας τη διήμερη εκδήλωση «CARE FOR CARERS».

Η διοργάνωση αποτέλεσε μια...

... ξεχωριστή εμπειρία αφιερωμένη στους ίδιους τους φαρμακοποιούς και γενικότερα στους επαγγελματίες υγείας, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας, της προσωπικής ευεξίας, της αυτοφροντίδας και της ισορροπίας ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή. Μέσα από τις εισηγήσεις καταξιωμένων ομιλητών, τα βιωματικά εργαστήρια και τις δράσεις προσωπικής ανάπτυξης, αναδείχθηκαν πρακτικοί τρόποι για τη διαχείριση των απαιτήσεων της καθημερινότητας και πρόληψης της επαγγελματικής εξουθένωσης των φαρμακοποιών.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, η Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κοζάνης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ., κ. Τερέζα Χαραμή, παρουσίασε το όραμα και το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να δοθεί έμφαση στη φροντίδα και την υποστήριξη των ίδιων των επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι καθημερινά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εξυπηρέτησης και της φροντίδας των ασθενών. Όπως ανέφερε, στόχος της διοργάνωσης ήταν να δημιουργηθεί ένας χώρος ουσιαστικής ενδυνάμωσης, αυτοφροντίδας και ανταλλαγής εμπειριών για τους ανθρώπους που έχουν αφιερώσει την επαγγελματική τους ζωή στην υποστήριξη και φροντίδα των συνανθρώπων τους. Χαιρετισμό απηύθυνε εκ μέρους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης η Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Άννα Σιδηροπούλου.

 

 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Απόστολος Βαλτάς, μέσα από προσωπικές βιωματικές αναφορές, ανέδειξε τη σημασία της ανθρώπινης διάστασης του λειτουργήματος του φαρμακοποιού και της ανάγκης διατήρησης της ψυχικής ανθεκτικότητας και της ισορροπίας σε ένα περιβάλλον αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων.

 

 

 

Από το Προεδρείο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιπρόεδρος κ. Σεραφείμ Ζήκας και ο Γεν. Γραμματέας κ. Εμμανουήλ Κατσαράκης και ο Αναπλ. Γραμματέας, κ. Ευγενίδης Διονύσης.

Ακολουθεί το επίσημο Δελτίο Τύπου της διοργάνωσης (ΕΔΩ)




farmakopoioi
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Καλοκαιρινά μαθήματα του Mathesis
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Καλοκαιρινά μαθήματα του Mathesis
Κίνα: Κατασκευάζεται η μεγαλύτερη θαλάσσια σιδηροδρομική γέφυρα στον κόσμο – Ταχύτητα 350 χλμ./ώρα!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κίνα: Κατασκευάζεται η μεγαλύτερη θαλάσσια σιδηροδρομική γέφυρα στον κόσμο – Ταχύτητα 350 χλμ./ώρα!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ενημερωτικό Δελτίου Τύπου: Πλωτή μονάδα 100 στρεμμάτων στη Δρακονέρα από μετακίνηση - μετεγκατάσταση παλαιών.
Ενημερωτικό Δελτίου Τύπου: Πλωτή μονάδα 100 στρεμμάτων στη Δρακονέρα από μετακίνηση - μετεγκατάσταση παλαιών.
CARE FOR CARERS: Μια νέα εμπειρία φροντίδας, ενδυνάμωσης και επανασύνδεσης για τους φαρμακοποιούς της σύγχρονης εποχής
CARE FOR CARERS: Μια νέα εμπειρία φροντίδας, ενδυνάμωσης και επανασύνδεσης για τους φαρμακοποιούς της σύγχρονης εποχής
Δελτίο Τύπου για τη συνάντηση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με την Ένωση Ασθενών Ελλάδας
Δελτίο Τύπου για τη συνάντηση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με την Ένωση Ασθενών Ελλάδας
Τηλεθέαση: Υψηλές πτήσεις για το τελευταίο δελτίο της Σίας Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ
Τηλεθέαση: Υψηλές πτήσεις για το τελευταίο δελτίο της Σίας Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ
Care for Carers 23–24 Μαΐου 2026 στο Λιτόχωρο
Care for Carers 23–24 Μαΐου 2026 στο Λιτόχωρο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απ. Βαλτάς για κατ’ οίκον διανομή ΦΥΚ: «To δια χειρός φαρμακοποιού δεν είναι συντεχνιακό ζήτημα» (video)
Απ. Βαλτάς για κατ’ οίκον διανομή ΦΥΚ: «To δια χειρός φαρμακοποιού δεν είναι συντεχνιακό ζήτημα» (video)
Τέλος εποχής για το My Radio 104,6 – Ενημερωτικός σταθμός με την υπογραφή του Mega στα σκαριά
Τέλος εποχής για το My Radio 104,6 – Ενημερωτικός σταθμός με την υπογραφή του Mega στα σκαριά
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/6/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/6/2026)
Τέμπη: Στο επίκεντρο η οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης – Σήμερα οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας.
Τέμπη: Στο επίκεντρο η οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης – Σήμερα οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας.
Συντάξεις: Δραστική μείωση έως 50% στις κρατήσεις ΕΑΣ.
Συντάξεις: Δραστική μείωση έως 50% στις κρατήσεις ΕΑΣ.