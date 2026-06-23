2026-06-23 09:18:06
Φωτογραφία για Τέλος εποχής για το My Radio 104,6 – Ενημερωτικός σταθμός με την υπογραφή του Mega στα σκαριά



Σε μια σημαντική αλλαγή στον ραδιοφωνικό χάρτη προχωρά η Alter Ego, η οποία αποφάσισε να μετατρέψει το My Radio 104,6 σε ενημερωτικό ραδιόφωνο, ενισχύοντας την παρουσία του Mega και στα FM.

Το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου ενημερωτικού σταθμού εξεταζόταν εδώ και χρόνια, ακόμη και μέσω της απόκτησης άλλης συχνότητας. Ωστόσο, οι σχετικές διεργασίες δεν προχώρησαν και τελικά επελέγη η αξιοποίηση της υπάρχουσας συχνότητας του My Radio.

Η απόφαση συνδέεται και με τις επιδόσεις του μουσικού σταθμού, ο οποίος, παρά τις επενδύσεις των τελευταίων ετών, δεν κατάφερε να πρωταγωνιστήσει στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά του αθηναϊκού ραδιοφώνου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το My Radio θα ολοκληρώσει τη λειτουργία του στα τέλη Ιουλίου, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μετάβαση στο νέο ενημερωτικό εγχείρημα. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η συνεργασία με βασικούς παραγωγούς του σταθμού, χωρίς πάντως να αποκλείεται η παρουσία ορισμένων γνωστών προσώπων και στη νέα εποχή του σταθμού.



Πηγή: tvnea.com
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