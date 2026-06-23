2026-06-23 09:38:30
Φωτογραφία για Καλοκαιρινά μαθήματα του Mathesis



Τα καλοκαιρινά μαθήματα του Mathesis ξεκινάνε στο δικό σας ρυθμό!

Αυτό το καλοκαίρι, θα συνομιλήσουμε με μία κάπως διαφορετική αρχαία Ελλάδα και θα ταξιδέψουμε στο σύμπαν αναζητώντας γείτονες στο κοσμικό μας χωριό.

Θα γνωρίσουμε ακόμα την Πηνελόπη, ή μάλλον τις πολλές λογοτεχνικές Πηνελόπες, και τα όσα αυτές συμβολίζουν και θα ρωτήσουμε τον Ιμμάνουελ Καντ τι είναι το σωστό και τι είναι το ωραίο.

Και τέλος, θα μάθουμε πώς να σχεδιάζουμε ιστοσελίδες ακόμα και χωρίς να έχουμε προηγούμενες γνώσεις προγραμματισμού.

Διάλογοι με την αρχαιότητα, συλλογικό μάθημα

Ταξίδι στο Σύμπαν - Σταθμός δεύτερος: Είμαστε μόνοι; Βάσω Παυλίδου-Κώστας Τάσσης, Παν/μιο Κρήτης, Ινστιτούτο Αστροφυσικής ΙΤΕ

Η Πηνελόπη στη Λογοτεχνία: Τα χίλια πρόσωπα μιας γυναίκας-σύμβολο, Αγγέλα Καστρινάκη, Παν/μιο Κρήτης

Η Φιλοσοφία του Καντ: Οι όροι και οι σκοποί της ηθικής πράξης, Παύλος Κόντος, Παν/μιο Πατρών



Η Φιλοσοφία του Καντ: Το ωραίο και η ελπίδα, Γιώργος Σαγκριώτης, Παν/μιο Πατρών

Εισαγωγή στην ανάπτυξη ιστοσελίδων με HTML5, CSS3, Javascript, Νίκος Αβούρης, Παν/μιο Πατρών

Όλα τα μαθήματα προσφέρονται σε επανάληψη στο δικό σας πρόγραμμα και μπορείτε να τα βρείτε από τον σύνδεσμο στο σχόλιο ή απευθείας στην πλατφόρμα του Mathesis!

Μπείτε εδώ

https://mathesis.cup.gr/?fbclid=IwY2xjawSnCRNleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFzcFZuSnJJMndTY2hCbXJZc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHkT1yR1mug4YL1OqelMjtwP_xvaY1FvSvWLRv6MujU1VMzf5N2_nwXd6b3YY_aem_m_zdB4OY5afsYUf4VDGkog


tinanantsou.blogspot.gr
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