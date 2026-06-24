2026-06-24 09:26:37

Η νέα διάταξη του ΕΦΚΑ μειώνει τις παρακρατήσεις για αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις στο 10% με ελάχιστο ποσό 50 ευρώ, διευκολύνοντας τους συνταξιούχους και εξασφαλίζοντας πιο προβλέψιμη αποπληρωμήΤο νέο νομοθετικό πλαίσιο του ΕΦΚΑ μειώνει σημαντικά τις μηνιαίες κρατήσεις για τις αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, καθιερώνει ενιαίο ποσοστό 10% και θέτει ελάχιστο ποσό 50 ευρώ, αντικαθιστώντας sidirodromikanea

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