2026-06-24 06:54:14
Φωτογραφία για Η Ιαπωνία λανσάρει τρένο υψηλής ταχύτητας «ανώτατης κατηγορίας» με ιδιωτικές καμπίνες τύπου αεροπορικής εταιρείας.
.Ήδη γνωστά για την ταχύτητα και την άνεσή τους, τα τρένα υψηλής ταχύτητας Shinkansen της Ιαπωνίας πρόκειται να γίνουν ακόμη πιο πολυτελή, με νέες ιδιωτικές σουίτες που πρόκειται να λανσαριστούν αυτό το φθινόπωρο με πόρτες που κλειδώνουν, ανακλινόμενα καθίσματα και αποκλειστικό Wi-Fi.Τα διάσημα τρένα υψηλής ταχύτητας της Ιαπωνίας αναβαθμίζονται πολυτελή.Αργότερα φέτος, οι επιβάτες θα μπορούν να sidirodromikanea
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