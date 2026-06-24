2026-06-24 09:05:09
Φωτογραφία για Αποκαλυπτικό - Γιώργος Λιάγκας: Χωρίς υπογραφές λίγες μέρες πριν το φινάλε – Δεν αφορά το DWTS η δεύτερη εκπομπή



Ανοιχτό παραμένει το τηλεοπτικό μέλλον του Γιώργου Λιάγκα, παρά τα σενάρια που τον θέλουν να έχει ήδη καταλήξει στην επόμενη επαγγελματική του στέγη. Όπως μαθαίνει το tvnea.com, μέχρι στιγμής δεν έχουν πέσει οι τελικές υπογραφές, γεγονός που αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Η μη οριστικοποίηση κάποιας συμφωνίας λίγες μόλις ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν μόνο τυχαία δεν θεωρείται, με τις εξελίξεις να αναμένονται το προσεχές διάστημα. Έτσι, τα σενάρια γύρω από το τηλεοπτικό του μέλλον συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες του tvnea.com δεν επιβεβαιώνουν τα σενάρια που συνδέουν τον παρουσιαστή με την παρουσίαση του «Dancing With The Stars». Αντίθετα, η δεύτερη εκπομπή που πρώτο αποκάλυψε το tvnea.com ότι βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων δεν σχετίζεται με το δημοφιλές χορευτικό σόου.

Παράλληλα, το συγκεκριμένο project δεν φαίνεται να αφορά ούτε κάποιο late night show, παρά τις σχετικές εικασίες που αναπτύχθηκαν το τελευταίο διάστημα. Όλα δείχνουν πως πρόκειται για μια διαφορετική πρόταση, η οποία εξετάζεται στο πλαίσιο των συζητήσεων για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Μέχρι να υπάρξουν οριστικές αποφάσεις και υπογραφές, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, με τις εξελίξεις γύρω από τον Γιώργο Λιάγκα να αποτελούν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τηλεοπτικά παρασκήνια των τελευταίων εβδομάδων.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Android vs iPhone: 12 COPY PASTE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ —ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ANDROIDA 17 KAI TI NEO FERNEI STA ΣΜΑΡΤΠΗΟΝΕΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Android vs iPhone: 12 COPY PASTE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ —ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ANDROIDA 17 KAI TI NEO FERNEI STA ΣΜΑΡΤΠΗΟΝΕΣ
Ξεκίνησε τα γυρίσματα η νέα σειρά του MEGA «Δυο μαύρα πουκάμισα»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ξεκίνησε τα γυρίσματα η νέα σειρά του MEGA «Δυο μαύρα πουκάμισα»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γιώργος Λιάγκας: «Το Πρωινό διανύει την προτελευταία εβδομάδα της ζωής του»
Γιώργος Λιάγκας: «Το Πρωινό διανύει την προτελευταία εβδομάδα της ζωής του»
Υπενθύμιση: Χωρίς τρένα για 3 μέρες στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη λόγω έργων - Με λεωφορεία τα δρομολόγια.
Υπενθύμιση: Χωρίς τρένα για 3 μέρες στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη λόγω έργων - Με λεωφορεία τα δρομολόγια.
Το μεγάλο φινάλε του Grand Hotel έρχεται
Το μεγάλο φινάλε του Grand Hotel έρχεται
«Κρίνο και Αγκάθι»: Αναστασία Παντούση και Γιώργος Γεροντιδάκης πρωταγωνιστές στην σειρά του ΑΝΤ1
«Κρίνο και Αγκάθι»: Αναστασία Παντούση και Γιώργος Γεροντιδάκης πρωταγωνιστές στην σειρά του ΑΝΤ1
Μπλε Ώρες: Γιώργος Παρτσαλάκης, Ελένη Βαΐτσου και Κωνσταντίνος Τσίτσιος στο 6ο teaser της νέας σειράς
Μπλε Ώρες: Γιώργος Παρτσαλάκης, Ελένη Βαΐτσου και Κωνσταντίνος Τσίτσιος στο 6ο teaser της νέας σειράς
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Καλοκαίρι 2026 – Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Καλοκαίρι 2026 – Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας
Η Ιαπωνία λανσάρει τρένο υψηλής ταχύτητας «ανώτατης κατηγορίας» με ιδιωτικές καμπίνες τύπου αεροπορικής εταιρείας.
Η Ιαπωνία λανσάρει τρένο υψηλής ταχύτητας «ανώτατης κατηγορίας» με ιδιωτικές καμπίνες τύπου αεροπορικής εταιρείας.
Σταματημένα δρομολόγια τρένων σε όλη τη Γερμανία λόγω προβλήματος στο σύστημα επικοινωνιών.
Σταματημένα δρομολόγια τρένων σε όλη τη Γερμανία λόγω προβλήματος στο σύστημα επικοινωνιών.
ΕΡΤ: Οι «Κουτσουπιές» προχωρούν για έγκριση – Τα πρώτα ονόματα του καστ
ΕΡΤ: Οι «Κουτσουπιές» προχωρούν για έγκριση – Τα πρώτα ονόματα του καστ
Λιγότερες Οθόνες, Καλύτερη Μάθηση
Λιγότερες Οθόνες, Καλύτερη Μάθηση