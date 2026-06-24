





Ανοιχτό παραμένει το τηλεοπτικό μέλλον του Γιώργου Λιάγκα, παρά τα σενάρια που τον θέλουν να έχει ήδη καταλήξει στην επόμενη επαγγελματική του στέγη. Όπως μαθαίνει το tvnea.com, μέχρι στιγμής δεν έχουν πέσει οι τελικές υπογραφές, γεγονός που αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Η μη οριστικοποίηση κάποιας συμφωνίας λίγες μόλις ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν μόνο τυχαία δεν θεωρείται, με τις εξελίξεις να αναμένονται το προσεχές διάστημα. Έτσι, τα σενάρια γύρω από το τηλεοπτικό του μέλλον συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες του tvnea.com δεν επιβεβαιώνουν τα σενάρια που συνδέουν τον παρουσιαστή με την παρουσίαση του «Dancing With The Stars». Αντίθετα, η δεύτερη εκπομπή που πρώτο αποκάλυψε το tvnea.com ότι βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων δεν σχετίζεται με το δημοφιλές χορευτικό σόου.

Παράλληλα, το συγκεκριμένο project δεν φαίνεται να αφορά ούτε κάποιο late night show, παρά τις σχετικές εικασίες που αναπτύχθηκαν το τελευταίο διάστημα. Όλα δείχνουν πως πρόκειται για μια διαφορετική πρόταση, η οποία εξετάζεται στο πλαίσιο των συζητήσεων για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Μέχρι να υπάρξουν οριστικές αποφάσεις και υπογραφές, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, με τις εξελίξεις γύρω από τον Γιώργο Λιάγκα να αποτελούν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τηλεοπτικά παρασκήνια των τελευταίων εβδομάδων.

Πηγή: tvnea.com