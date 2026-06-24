Υπάρχει μια αιώνια κόντρα ανάμεσα σε Apple και Google για το ποιος αντιγράφει ποιον. Αν και το Android έχει εισαγάγει πρώτο τεράστιες ευκολίες (όπως τα widgets, τα toggle switches, την Always-On οθόνη ή τα gestures πλοήγησης), η Apple έχει το δικό της μερίδιο σε καινοτομίες που άλλαξαν τη ροή της αγοράς.

Ακολουθούν 12 χαρακτηριστικά και λειτουργίες που εμφανίστηκαν, καθιερώθηκαν ή υλοποιήθηκαν ολοκληρωμένα πρώτα από την Apple, και το Android τις ενσωμάτωσε στη συνέχεια στο δικό του οικοσύστημα σύμφωνα με την ιστοσελίδα freegr.gr :

1. AirDrop (Το σημερινό Quick Share του Android)

Η Apple παρουσίασε το AirDrop το 2011 (στο Mac) και το έφερε στα iPhone το 2013 με το iOS 7, επιτρέποντας την αστραπιαία, ασύρματη μεταφορά αρχείων μέσω Bluetooth και Wi-Fi. Το Android χρειάστηκε αρκετά χρόνια για να απαντήσει με μια εξίσου απλή native λύση (αρχικά με το Nearby Share το 2020, το οποίο μετέπειτα μετονομάστηκε σε Quick Share σε συνεργασία με τη Samsung).

2. Do Not Disturb (Μην Ενοχλείτε)

Η λειτουργία "Do Not Disturb" εμφανίστηκε στο iOS 6 το 2012, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να σιωπούν κλήσεις και ειδοποιήσεις με ένα πάτημα ή βάσει χρονοδιαγράμματος. Το Android απέκτησε αντίστοιχο, ενιαίο native χαρακτηριστικό δύο χρόνια αργότερα, με την κυκλοφορία του Android 5.0 Lollipop το 2014.

3. Face ID (Ασφαλής Τρισδιάστατη Αναγνώριση Προσώπου)

Όταν το iPhone X κυκλοφόρησε το 2017, αντικατέστησε το δακτυλικό αποτύπωμα με το Face ID. Αν και το Android είχε "face unlock" από το 2011 (Android 4.0), αυτό βασιζόταν σε μια απλή 2D φωτογραφία της selfie κάμερας που ξεγελιόταν εύκολα με μια εκτυπωμένη εικόνα. Η Apple έκανε πρώτη τη χαρτογράφηση σε 3D (μέσω αισθητήρων υπερύθρων και dot projector), καθιστώντας την αρκετά ασφαλή ακόμα και για τραπεζικές συναλλαγές — μια τεχνολογία που υιοθέτησαν αργότερα επιλεγμένες Android ναυαρχίδες (όπως η σειρά Huawei Mate ή τα Pixel 4).

4. Καταγραφή Οθόνης (Native Screen Recording)

Για πολλά χρόνια, αν ένας χρήστης Android ήθελε να γράψει βίντεο την οθόνη του, έπρεπε να κατεβάσει third-party εφαρμογές γεμάτες διαφημίσεις ή να έχει "πειραγμένη" (rooted) συσκευή. Η Apple ενσωμάτωσε το native Screen Recording στο Κέντρο Ελέγχου με το iOS 11 το 2017. Το Android πρόσθεσε επίσημα τη λειτουργία στο stock λογισμικό του με το Android 11, το 2020.

5. Έλεγχος Αδειών στις Εφαρμογές (Runtime Permissions)

Στα πρώτα χρόνια του Android, όταν κατέβαζες μια εφαρμογή, έπρεπε να αποδεχτείς όλες τις άδειες (π.χ. πρόσβαση σε επαφές, κάμερα, τοποθεσία) προκαταβολικά για να γίνει η εγκατάσταση. Το iOS, από την αρχή, ζητούσε την άδεια του χρήστη την ώρα που η εφαρμογή προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει την κάμερα ή το μικρόφωνο (runtime permissions). Η Google άλλαξε τη φιλοσοφία της και αντέγραψε αυτό το μοντέλο ασφάλειας το 2015 με το Android 6.0 Marshmallow.

6. Apple Intelligence & Περιλήψεις Ειδοποιήσεων (AI Notification Summaries)

Η Apple παρουσίασε με το iOS 18.1 μια από τις πιο χρητικές AI λειτουργίες: τη σύνοψη πολλαπλών ειδοποιήσεων από την ίδια εφαρμογή σε μία ευανάγνωστη πρόταση, ώστε να μη χάνεσαι στο "spam". Η Samsung αντέγραψε άμεσα αυτή τη λογική, ενσωματώνοντας το "AI Notification" στο One UI 7 (βασισμένο στο Android) για να προσφέρει το ίδιο ακριβώς εργαλείο.

7. Find My Network (Εντοπισμός συσκευών εκτός σύνδεσης)

Η Apple έχτισε ένα τεράστιο δίκτυο (Find My) όπου κάθε iPhone, iPad ή Mac στον πλανήτη λειτουργεί ως "φάρος" για να εντοπίσει μια χαμένη συσκευή ή ένα AirTag, ακόμα κι αν αυτά δεν έχουν σύνδεση στο ίντερνετ ή είναι απενεργοποιημένα. Η Google ανακοίνωσε και ξεκίνησε τη σταδιακή διάθεση του δικού της αντίστοιχου Find My Device network για το Android, χρησιμοποιώντας ακριβώς την ίδια crowd-sourced φιλοσοφία δισεκατομμυρίων συσκευών.

8. SharePlay (Κοινή χρήση οθόνης/μέσων σε κλήσεις)

Με το iOS 15, η Apple έφερε το SharePlay, επιτρέποντας στους χρήστες να βλέπουν ταινίες, να ακούν μουσική ή να μοιράζονται την οθόνη τους σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης FaceTime. Λίγο αργότερα, η Google συνεργάστηκε με τη Samsung και άλλες πλατφόρμες για να φέρει το "Live Sharing" μέσω του Google Meet, προσφέροντας την ίδια ακριβώς δυνατότητα στο Android.

9. Φωτεινή Ειδοποίηση Flash (Flash Notifications)

Μια λειτουργία προσβασιμότητας που ξεκίνησε από το iPhone (το φλας της πίσω κάμερας να αναβοσβήνει όταν δέχεσαι κλήση ή μήνυμα) αποδείχθηκε τόσο δημοφιλής για το ευρύ κοινό που πολλοί χρήστες Android κατέβαζαν ειδικά apps για να την έχουν. Η Google την ενέταξε τελικά ως native επιλογή στο μενού προσβασιμότητας των πρόσφατων εκδόσεων του Android.

10. native Υποστήριξη 64-bit Επεξεργαστών

Το 2013, η Apple εξέπληξε την αγορά παρουσιάζοντας τον επεξεργαστή A7 στο iPhone 5s, τον πρώτο 64-bit επεξεργαστή σε smartphone. Αν και τότε η κίνηση χαρακτηρίστηκε από τον ανταγωνισμό ως "marketing gimmick", ανάγκασε την Google να τρέξει για να προλάβει: το Android απέκτησε επίσημη υποστήριξη για 64-bit αρχιτεκτονική έναν χρόνο μετά, με το Android 5.0, ενώ πλέον το Android έχει καταργήσει εντελώς την υποστήριξη των παλιών 32-bit apps.

11. Σύστημα Πληρωμών Apple Pay (Native Tokenization)

Αν και το Android είχε πειραματιστεί νωρίτερα με το NFC (Google Wallet το 2011), η Apple ήταν αυτή που το 2014, με το Apple Pay, εισήγαγε το ασφαλές σύστημα "tokenization" (όπου ο πραγματικός αριθμός της κάρτας δεν αποθηκεύεται στη συσκευή ούτε κοινοποιείται στον έμπορο, αλλά αντικαθίσταται από έναν κρυπτογραφημένο κωδικό) σε συνεργασία με τις μεγάλες τράπεζες. Η Google αναδιαμόρφωσε πλήρως τη στρατηγική της, λανσάροντας το Android Pay (μετέπειτα Google Pay / Google Wallet) πατώντας πάνω στα ίδια ακριβώς πρότυπα ασφαλείας.

12. Digital Wellbeing & Screen Time (Χρόνος επί της οθόνης)

Στο WWDC του 2018, η Apple παρουσίασε το Screen Time στο iOS 12, επιτρέποντας στους χρήστες να βλέπουν πόση ώρα ξοδεύουν στο κινητό τους και να βάζουν όρια στις εφαρμογές. Μερικούς μήνες αργότερα, στο Google I/O, η Google παρουσίασε το Digital Wellbeing για το Android 9 Pie, το οποίο είχε σχεδόν πανομοιότυπα γραφήματα, στατιστικά στοιχεία και δυνατότητες περιορισμού χρήσης.

Στο τέλος της ημέρας, αυτός ο "πόλεμος αντιγραφής" είναι ο λόγος που τα σημερινά smartphone είναι τόσο καλά: η Apple παίρνει τις καλύτερες ιδέες του Android και τις τελειοποιεί στο κομμάτι του user experience, ενώ το Android παίρνει τις καινοτομίες της Apple και τις ενσωματώνει στην ανοιχτή και παραμετροποιήσιμη φύση του. FREEGR.GR

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