2026-06-24 11:25:17
Φωτογραφία για Απ. Βαλτάς για κατ’ οίκον διανομή ΦΥΚ: Δεν αντιδρούμε συντεχνιακά – Υπάρχει φαρμακευτική αρχή και πρακτική
Λίγες μέρες πριν τις εκλογές για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και οι φαρμακοποιοί φαίνεται να βρίσκονται στην ανάγκη καθημερινά να δίνουν εξηγήσεις και να υπερασπίζονται βασικές θέσεις του κλάδου σχετικά με κομβικής σημασίας ζητήματα, όπως το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων, τον τρόπο διάθεσης των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) και των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ).

Έτσι, μία μέρα μετά (τη Δευτέρα 22 Ιουνίου) από την αντίδραση του ανώτατου οργάνου εκπροσώπησης των φαρμακοποιών στην επερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τους Υπουργούς Υγείας και Ανάπτυξης (στις 19 Ιουνίου) ο βουλευτής Ηρακλείου Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. κ. Χ. Χάρης Μαμουλάκης με την υπογραφή άλλων 12 βουλευτών του κόμματος, όπου μεταξύ των άλλων, προτείνεται η αλλαγή του πλαισίου ώστε να διευκολυνθεί η ελεύθερη διάθεση των ΜΗΣΥΦΑ και σε άλλα κανάλια διανομής πλην του φαρμακείου, ο Πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Απόστολος Βαλτάς κλήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega να μιλήσει για το θέμα των ΦΥΚ και να εξηγήσει γιατί αντιδρούν οι φαρμακοποιοί στο μέτρο της κατ’ οίκον διανομής.

  Διαβάστε περισσότερα pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Συνταξιούχοι: «Κούρεμα» στις προσαυξήσεις του ΕΦΚΑ για αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συνταξιούχοι: «Κούρεμα» στις προσαυξήσεις του ΕΦΚΑ για αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές.
Αυτή είναι η παρουσιάστρια που ανανέωσε και ανακοίνωσε το MEGA
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτή είναι η παρουσιάστρια που ανανέωσε και ανακοίνωσε το MEGA
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Απ. Βαλτάς για κατ’ οίκον διανομή ΦΥΚ: «To δια χειρός φαρμακοποιού δεν είναι συντεχνιακό ζήτημα» (video)
Απ. Βαλτάς για κατ’ οίκον διανομή ΦΥΚ: «To δια χειρός φαρμακοποιού δεν είναι συντεχνιακό ζήτημα» (video)
Παρέμβαση ΠΦΣ για τη φαρμακευτική κάνναβη: Πίστωση στα φαρμακεία ώστε να μη ζημιωθούν από το ήδη αγορασμένο στοκ
Παρέμβαση ΠΦΣ για τη φαρμακευτική κάνναβη: Πίστωση στα φαρμακεία ώστε να μη ζημιωθούν από το ήδη αγορασμένο στοκ
Φαρμακευτική κάνναβη: Αιφνιδιαστική μείωση τιμής – ποιοι οι λόγοι
Φαρμακευτική κάνναβη: Αιφνιδιαστική μείωση τιμής – ποιοι οι λόγοι
Αντιπαράθεση ΠΦΣ και Συνδικαλιστών – Βαλτάς: Η στείρα λογική της άρνησης δεν προσφέρει στον κλάδο
Αντιπαράθεση ΠΦΣ και Συνδικαλιστών – Βαλτάς: Η στείρα λογική της άρνησης δεν προσφέρει στον κλάδο
Νέα κατηγορία ΦΥΚ από τον Ιούνιο στα φαρμακεία της γειτονιάς – Τι δήλωσαν Άδωνις Γεωργιάδης - Απόστολος Βαλτάς
Νέα κατηγορία ΦΥΚ από τον Ιούνιο στα φαρμακεία της γειτονιάς – Τι δήλωσαν Άδωνις Γεωργιάδης - Απόστολος Βαλτάς
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το 4ο Exclusive Live Event «Νύχτα εκτός ρυθμού» το Σάββατο στον ΑΝΤ1
Το 4ο Exclusive Live Event «Νύχτα εκτός ρυθμού» το Σάββατο στον ΑΝΤ1
Ξεκίνησε τα γυρίσματα η νέα σειρά του MEGA «Δυο μαύρα πουκάμισα»
Ξεκίνησε τα γυρίσματα η νέα σειρά του MEGA «Δυο μαύρα πουκάμισα»
Αποκαλυπτικό - Γιώργος Λιάγκας: Χωρίς υπογραφές λίγες μέρες πριν το φινάλε – Δεν αφορά το DWTS η δεύτερη εκπομπή
Αποκαλυπτικό - Γιώργος Λιάγκας: Χωρίς υπογραφές λίγες μέρες πριν το φινάλε – Δεν αφορά το DWTS η δεύτερη εκπομπή
Android vs iPhone: 12 COPY PASTE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ —ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ANDROIDA 17 KAI TI NEO FERNEI STA ΣΜΑΡΤΠΗΟΝΕΣ
Android vs iPhone: 12 COPY PASTE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ —ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ANDROIDA 17 KAI TI NEO FERNEI STA ΣΜΑΡΤΠΗΟΝΕΣ
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Καλοκαίρι 2026 – Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας
Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Καλοκαίρι 2026 – Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας