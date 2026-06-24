2026-06-24 11:25:17

Λίγες μέρες πριν τις εκλογές για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και οι φαρμακοποιοί φαίνεται να βρίσκονται στην ανάγκη καθημερινά να δίνουν εξηγήσεις και να υπερασπίζονται βασικές θέσεις του κλάδου σχετικά με κομβικής σημασίας ζητήματα, όπως το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων, τον τρόπο διάθεσης των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) και των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ).



Έτσι, μία μέρα μετά (τη Δευτέρα 22 Ιουνίου) από την αντίδραση του ανώτατου οργάνου εκπροσώπησης των φαρμακοποιών στην επερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τους Υπουργούς Υγείας και Ανάπτυξης (στις 19 Ιουνίου) ο βουλευτής Ηρακλείου Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. κ. Χ. Χάρης Μαμουλάκης με την υπογραφή άλλων 12 βουλευτών του κόμματος, όπου μεταξύ των άλλων, προτείνεται η αλλαγή του πλαισίου ώστε να διευκολυνθεί η ελεύθερη διάθεση των ΜΗΣΥΦΑ και σε άλλα κανάλια διανομής πλην του φαρμακείου, ο Πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Απόστολος Βαλτάς κλήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega να μιλήσει για το θέμα των ΦΥΚ και να εξηγήσει γιατί αντιδρούν οι φαρμακοποιοί στο μέτρο της κατ’ οίκον διανομής.



Διαβάστε περισσότερα pharmateam

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ