2026-06-24 11:42:10
Φωτογραφία για Απογευματινή Ζώνη: Οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» στην κορυφή – Κοντά το «The Chase»

 



Οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» κατέγραψαν 16.1% και βρέθηκαν στην πρώτη θέση της απογευματινής ζώνης.

Το «The Chase» ακολούθησε με 14.7%, ενώ το «Live News» σημείωσε 12.3%.

Το «Κάτι Ψήνεται (E)» κατέγραψε 10.6% και ο «Τροχός της Τύχης» 10.5%.

Το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» σημείωσε 8.9%, το «Rouk Zouk» 8.5%, και η ταινία «Η Αγάπη Μας» (ΣΚΑΪ) 8.0%.

Το «Στούντιο 4» κινήθηκε στο 5.3%, το «Cash or Trash» στο 4.6%, και οι «Καθαρές Κουβέντες» στο 3.7%.



Πηγή: tvnea.com
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