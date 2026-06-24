2026-06-24 11:42:10
Φωτογραφία για Prime Time Ζώνη: Το Μουντιάλ στην κορυφή – Ισχυρή μάχη μυθοπλασίας...



Η prime time βραδιά διαμορφώθηκε από τον έντονο ανταγωνισμό του ποδοσφαίρου και της μυθοπλασίας, με το Μουντιάλ 2026 | Αγγλία – Γκάνα (Z) να σημειώνει 22.7% στο δυναμικό κοινό και να καταγράφει την κορυφαία επίδοση της ζώνης.

Πολύ υψηλά κινήθηκε και ο «Άγιος Έρωτας II» με 20.4%, ενώ το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» σημείωσε 16.8% και το «Να Μ’ Αγαπάς» 16.5%.

Ισχυρή παρουσία είχαν και οι ποδοσφαιρικές μεταδόσεις, με το Μουντιάλ 2026 | Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν να καταγράφει 22.3%.

Στη μυθοπλασία, το «MasterChef 10» σημείωσε 10.5%, η «Γη της Ελιάς - 5ος Κύκλος» 9.0%, το «Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» 8.7%, και το «Grand Hotel» 8.4%.

Ακολουθούν οι «Σούπερ Ήρωες» με 7.7%, η «Μία Νύχτα Μόνο» με 7.1%, και το «Έχω Παιδιά - 2ος Κύκλος (E)» με 7.0%, ενώ ο «Ο ΓΙΑΤΡΟΣ II (E)» κατέγραψε 6.9%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν η ταινία «Η Μούμια Επιστρέφει» (ΣΚΑΪ) με 6.1%, το «Γιατί Ρε Πατέρα» με 4.8%, το «Τότε και Τώρα (E)» με 4.1%, το «Aπό Ήλιο σε Ήλιο» με 2.7%, το «JOBS» (Open) με 1.6% και το «Το Παιδί» με 1.3%.

Στη late night ζώνη, το «The 2Night Show» σημείωσε 6.7%, το «STATUS QUO» 4.4%, ενώ το «Prime Time» κινήθηκε στο 2.2%.



Πηγή: tvnea.com
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