2026-07-31 16:45:47
Φωτογραφία για Στην κορυφή της τηλεθέασης όλη τη μέρα (Πέμπτη 30/07) το OPEN

 



Πρώτο κανάλι ήταν χθες για όλη τη μέρα (30.07) το OPEN στο σύνολο του τηλεοπτικού κοινού σημειώνοντας μέσο όρο 11,7%, με πλούσιο πρόγραμμα που κέρδισε για ακόμα μία φορά την προτίμηση των τηλεθεατών.

Ξεχωριστή στιγμή της ημέρας, η σαρωτική νίκη του ΠΑΟΚ στους προκριματικούς του Europa League κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου, φέρνοντας τον αγώνα στην πρώτη θέση στην ώρα μετάδοσής του τόσο στο σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54. Με μέσο όρο 18,4% στο σύνολο του κοινού και 15,2% στο δυναμικό κοινό 18-54, βγήκε νικητής στο slot του φτάνοντας μέχρι και το 25,3% στο σύνολο και το 20,8% στο 18-54.

Πρωτιά έφερε και σε όλα τα αντρικά κοινά με εξαιρετικά ποσοστά σημειώνοντας στους άνδρες 35-54 μέσο όρο 22,4% φτάνοντας μέχρι και 31,3%, αλλά και στους άνδρες 25-54 μέσο όρο 21,9% φτάνοντας μέχρι και 30,5%. Την πρώτη θέση πήρε και στους άνδρες 25-44 με μέσο όρο 20,4% και στους άνδρες 18-54 με μέσο όρο 20,6%, φτάνοντας μέχρι και το 28,2%. Πρώτη θέση και στο κοινό της Θεσσαλονίκης με μέσο όρο 35% στο σύνολο του κοινού και με peak 43,5% .

Τον αγώνα έστω και για 1’ παρακολούθησαν 1.500.000 τηλεθεατές.



Η μάχη του ΠΑΟΚ συνεχίζεται ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του OPEN!

Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, 6 Αυγούστου, στις 20:45 στο OPEN!



Πηγή: tvnea.com
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