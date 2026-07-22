2026-07-22 12:15:30
Φωτογραφία για ΑΝΤ1: Αλλαγές στην κορυφή – Σε εξέλιξη οι συζητήσεις για νέο διευθύνοντα σύμβουλο...
Νέα δεδομένα φαίνεται πως διαμορφώνονται στη διοικητική πυραμίδα του ΑΝΤ1, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε αλλαγή στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του typologies.gr, για τη συγκεκριμένη θέση προορίζεται στέλεχος με πολυετή εμπειρία τόσο στον χώρο της τηλεόρασης όσο και στον αθλητισμό, το οποίο διαθέτει σημαντική διοικητική πορεία και θεωρείται πρόσωπο με βαθιά γνώση της αγοράς των media.

Οι επαφές μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών έχουν ήδη ξεκινήσει και εξελίσσονται το τελευταίο διάστημα, με στόχο να ολοκληρωθούν μέσα στο προσεχές διάστημα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία ή επίσημη ανακοίνωση.

Εφόσον οι συζητήσεις καταλήξουν θετικά, η συγκεκριμένη κίνηση αναμένεται να σηματοδοτήσει μια νέα σελίδα για τον ΑΝΤ1, σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος προχωρά σε ευρύτερες αλλαγές τόσο σε διοικητικό επίπεδο όσο και στον σχεδιασμό του προγράμματός του για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Πηγή: tvnea.com
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