2026-06-24 11:42:10
Φωτογραφία για Αυτή είναι η παρουσιάστρια που ανανέωσε και ανακοίνωσε το MEGA



Το MEGA ανακοινώνει με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας του με την

Αγγελική Νικολούλη, επισφραγίζοντας μια πολυετή σχέση που έχει χτιστεί πάνω στην αμοιβαία εκτίμηση και το κοινό πάθος για τηλεόραση υψηλών προδιαγραφών.

Η Αγγελική Νικολούλη, με μια σπουδαία πορεία 31 ετών στην παρουσίαση της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» και πολυάριθμα βραβεία για τη συνεισφορά της στην ερευνητική δημοσιογραφία, έχει αφήσει ένα μοναδικό δημοσιογραφικό αποτύπωμα που ξεπερνά τα όρια ενός τηλεοπτικού προγράμματος. Η επίμονη και μεθοδική της έρευνα, καθώς και η αδιαπραγμάτευτη προσήλωσή της στην αποκάλυψη της αλήθειας, έχουν καταστήσει το έργο της διαχρονικό σημείο αναφοράς διεθνώς.

Με την εμπειρία, την αξιοπιστία και τη δημοσιογραφική της διορατικότητα να αποτελούν εγγύηση επιτυχίας, η Αγγελική Νικολούλη συνεχίζει στο MEGA την αποστολή που υπηρετεί πιστά εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες: να ερευνά, να αποκαλύπτει και να δίνει φωνή σε υποθέσεις που συγκλονίζουν την κοινωνία.

Το «Φως στο Τούνελ» θα εξακολουθήσει -και τη νέα τηλεοπτική σεζόν- να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της έρευνας, διαμορφώνοντας τις εξελίξεις και φωτίζοντας κρίσιμα στοιχεία που συχνά παραμένουν στο σκοτάδι αλλά και στα συρτάρια των Αρχών. 













Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Απ. Βαλτάς για κατ’ οίκον διανομή ΦΥΚ: Δεν αντιδρούμε συντεχνιακά – Υπάρχει φαρμακευτική αρχή και πρακτική
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απ. Βαλτάς για κατ’ οίκον διανομή ΦΥΚ: Δεν αντιδρούμε συντεχνιακά – Υπάρχει φαρμακευτική αρχή και πρακτική
Prime Time Ζώνη: Το Μουντιάλ στην κορυφή – Ισχυρή μάχη μυθοπλασίας...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Prime Time Ζώνη: Το Μουντιάλ στην κορυφή – Ισχυρή μάχη μυθοπλασίας...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή - Ανεβασμένο το «Καλημέρα Ελλάδα» στην 2η θέση
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή - Ανεβασμένο το «Καλημέρα Ελλάδα» στην 2η θέση
Ξεκίνησε τα γυρίσματα η νέα σειρά του MEGA «Δυο μαύρα πουκάμισα»
Ξεκίνησε τα γυρίσματα η νέα σειρά του MEGA «Δυο μαύρα πουκάμισα»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή – Δεύτερο το «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή – Δεύτερο το «Καλημέρα Ελλάδα»
Τέλος εποχής για το My Radio 104,6 – Ενημερωτικός σταθμός με την υπογραφή του Mega στα σκαριά
Τέλος εποχής για το My Radio 104,6 – Ενημερωτικός σταθμός με την υπογραφή του Mega στα σκαριά
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Στήθος με στήθος η «Κοινωνία Ώρα Mega» με το «Happy Day»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Στήθος με στήθος η «Κοινωνία Ώρα Mega» με το «Happy Day»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Συνταξιούχοι: «Κούρεμα» στις προσαυξήσεις του ΕΦΚΑ για αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές.
Συνταξιούχοι: «Κούρεμα» στις προσαυξήσεις του ΕΦΚΑ για αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές.
Το 4ο Exclusive Live Event «Νύχτα εκτός ρυθμού» το Σάββατο στον ΑΝΤ1
Το 4ο Exclusive Live Event «Νύχτα εκτός ρυθμού» το Σάββατο στον ΑΝΤ1
Ξεκίνησε τα γυρίσματα η νέα σειρά του MEGA «Δυο μαύρα πουκάμισα»
Ξεκίνησε τα γυρίσματα η νέα σειρά του MEGA «Δυο μαύρα πουκάμισα»
Αποκαλυπτικό - Γιώργος Λιάγκας: Χωρίς υπογραφές λίγες μέρες πριν το φινάλε – Δεν αφορά το DWTS η δεύτερη εκπομπή
Αποκαλυπτικό - Γιώργος Λιάγκας: Χωρίς υπογραφές λίγες μέρες πριν το φινάλε – Δεν αφορά το DWTS η δεύτερη εκπομπή
Android vs iPhone: 12 COPY PASTE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ —ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ANDROIDA 17 KAI TI NEO FERNEI STA ΣΜΑΡΤΠΗΟΝΕΣ
Android vs iPhone: 12 COPY PASTE ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ —ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ANDROIDA 17 KAI TI NEO FERNEI STA ΣΜΑΡΤΠΗΟΝΕΣ