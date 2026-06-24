Χρήστος ΜπόνηςΦωτορεπόρτερ







Με αφορμη την συγκεκριμενη αναρτηση που καταπιανεται απο ενα σχολιο στο f.b η οποια κανει λογο για την απαραδεκτη αποφαση της Δημοτικης Αρχης η οποια μεσα απο ενα προγραμμα αναμορφωσης των δρομων πεζοδρομιων πλατειων κλπ εκτιμησε και αποφασισε οτι η αλλαγη των πεζοδρομιων που θα αντικαθιστούσε τις παλιες πλακες με την τοποθετηση νεων , προυποθεση (απαραιτητη οπως αποδειχτηκε) ηταν να κοπουν καποια δεντρα (συγκεκριμενα μαλιστα ) .....

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