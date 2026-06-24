2026-06-24 11:57:30
Φωτογραφία για Χρηστος Μπονης : κοπη δεντρων σε πεζοδρομια





Χρήστος Μπόνης

Φωτορεπόρτερ



Με αφορμη την συγκεκριμενη αναρτηση που  καταπιανεται απο ενα σχολιο στο f.b  η οποια κανει λογο για την απαραδεκτη αποφαση της Δημοτικης Αρχης  η οποια  μεσα  απο ενα προγραμμα αναμορφωσης των  δρομων πεζοδρομιων πλατειων κλπ  εκτιμησε και αποφασισε οτι η αλλαγη των πεζοδρομιων  που θα αντικαθιστούσε τις παλιες πλακες με την τοποθετηση νεων ,  προυποθεση (απαραιτητη οπως αποδειχτηκε)  ηταν να κοπουν καποια  δεντρα (συγκεκριμενα μαλιστα ) .....

Διαβάστε Περισσότερα... Χρηστος Μπονης : κοπη δεντρων σε πεζοδρομια - Φωτογραφία 2 ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Δίκη για Τέμπη: Αίτημα αναβάθμισης των κατηγοριών για τα στελέχη της Hellenic Train.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δίκη για Τέμπη: Αίτημα αναβάθμισης των κατηγοριών για τα στελέχη της Hellenic Train.
Ετεοκλής Παύλου για Λιάγκα: Το σχόλιο για την ανάρτηση περί «ελευθερίας» και η αλλαγή στην εμφάνισή του
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ετεοκλής Παύλου για Λιάγκα: Το σχόλιο για την ανάρτηση περί «ελευθερίας» και η αλλαγή στην εμφάνισή του
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παληός, για την επανέναρξη των δρομολογίων προς την Φλώρινα.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παληός, για την επανέναρξη των δρομολογίων προς την Φλώρινα.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παληός, για την επανέναρξη των δρομολογίων προς την Φλώρινα.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παληός, για την επανέναρξη των δρομολογίων προς την Φλώρινα.
Κατερίνα Καραβάτου – Χρήστος Φερεντίνος στο μεσημεριανό Σαββατοκύριακο του ANT1;
Κατερίνα Καραβάτου – Χρήστος Φερεντίνος στο μεσημεριανό Σαββατοκύριακο του ANT1;
Ανακοίνωση για κοπή κλαδιών στη νέα διέλευση του βαρυτικού αγωγού, ο οποίος συνδέει τον οικισμό Βάρνακα με τις εγκαταστάσεις Ε.Ε.Λ. (3η ανακοίνωση).
Ανακοίνωση για κοπή κλαδιών στη νέα διέλευση του βαρυτικού αγωγού, ο οποίος συνδέει τον οικισμό Βάρνακα με τις εγκαταστάσεις Ε.Ε.Λ. (3η ανακοίνωση).
Πάσχα στα Μετέωρα με τον Χρήστος Νέζος και καλεσμένη την Μελίνα Ασλανίδου
Πάσχα στα Μετέωρα με τον Χρήστος Νέζος και καλεσμένη την Μελίνα Ασλανίδου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/6/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/6/2026)
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή - Ανεβασμένο το «Καλημέρα Ελλάδα» στην 2η θέση
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή - Ανεβασμένο το «Καλημέρα Ελλάδα» στην 2η θέση
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για το «Πρωινό» – Ακολουθεί η «Super Κατερίνα»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για το «Πρωινό» – Ακολουθεί η «Super Κατερίνα»
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» άφησαν πίσω τον ανταγωνισμό
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» άφησαν πίσω τον ανταγωνισμό
Απογευματινή Ζώνη: Οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» στην κορυφή – Κοντά το «The Chase»
Απογευματινή Ζώνη: Οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» στην κορυφή – Κοντά το «The Chase»